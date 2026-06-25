A un mes del inicio del acampe y guardias mínimas, Claudio Vidal denunció penalmente a la Policía de Santa Cruz

A un mes de cumplirse el primer acampe por parte de la Policía de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal denunció penalmente a todos los autoconvocados de la fuerza. El argumento de la demanda judicial es por "obstaculización" y "amenazas" a los empleados y funcionarios que ingresan a la Casa de Gobierno. El referente de los policías autoconvocados, Ramón Quipildor, denunció a El Destape: "Vidal es un hipócrita".

El pasado martes, luego de la reunión fallida con el Consejo del Salario, las fuerzas policiales ingresaron al patio interno de la Casa de Gobierno en Río Gallegos y solicitaron un nuevo diálogo urgente con el Poder Ejecutivo provincial ya que desconocieron la legitimidad del encuentro por falta de funcionarios responsables.

"Hoy acampamos al patio interno de la Casa de Gobierno. Y no es como dicen los medios oficialistas, esto no es una toma. Estamos en un espacio público y lo estamos haciendo de manera pacífica", había detallado con anterioridad a este medio Quipildor, quién había adelantado que habría marchas y una guardia mínima. Desde el sector de salud evidenciaron que muchas guardias de salud no están en funcionamiento por falta de personal de seguridad.

Mientras se sumaba la adhesión de nuevas dependencias como El Calafate o Tres Cerros, y el Gobierno de Vidal solo anunció un cuarto intermedio para el 30 de junio.

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