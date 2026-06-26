Rodrigo Lussich volvió a marcar su posición y humilló a Milei en vivo: "No"

Rodrigo Lussich volvió a marcar su posición y humilló a Milei en vivo.

Rodrigo Lussich realizó una fuerte reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y el contexto político actual durante una intervención en El Destape 1070. El conductor sostuvo que los comunicadores tienen la responsabilidad de tomar posición públicamente y cuestionó a determinados sectores mediáticos por promover discursos de odio que, según afirmó, favorecieron la llegada al poder del presidente Javier Milei.

Durante su participación, Lussich consideró que el momento actual exige un mayor compromiso por parte de quienes tienen llegada al público. "Este es un momento donde hay que posicionarse públicamente, sobre todo si sos un comunicador", expresó el periodista, quien además destacó la importancia de aprovechar los espacios de comunicación para plantear preguntas y transmitir ideas

En ese sentido, señaló: "Me parece que es un arma interesante y poderosa que tenemos que saber aprovechar", en referencia al alcance que tienen los medios y las figuras públicas para influir en la opinión pública.

Rodrigo Lussich volvió a marcar su posición y humilló a Milei en vivo.

Las críticas a los medios y al gobierno de Javier Milei

Lussich también apuntó contra una parte del ecosistema mediático, al que responsabilizó por fomentar la polarización y el rechazo social. "Sobre todo cuando tenemos del otro lado, porque lamentablemente estamos en veredas opuestas con mucha gente, una andanada mediática que ha llevado a la gente a odiar mucho en este país", afirmó.

El conductor profundizó su análisis al vincular esos discursos con el escenario político actual. "En base a su odio, después, poder canalizar la llegada al poder de gente que no trabaja para el pueblo, que trabaja para grupos económicos y para otro tipo de intereses, que está ahí, que hay que resistir", sostuvo.