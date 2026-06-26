Te salva el pelo: cómo hacer una mascarilla casera para el pelo decolorado y dañado.

Existe una mascarilla casera muy simple que podés hacer con ingredientes caseros desde la comodidad de tu casa para tener un cabello suave, fuerte y totalmente restaurado. Es ideal si tenés el pelo decolorado, maltratado por tinturas o tratamientos químicos, o bien lo tenés muy reseco.

"Si tienes el cabello decolorado necesitas hacer esta mascarilla que te va a salvar el pelo. Te lo deja súper suavecito y brillosito y te ayuda a restaurarlo", explica Sofía Benítez, creadora de contenido de belleza. Es muy fácil de hacer y solamente vas a necesitar agua, maicena, una mascarilla para pelo y un aceite para el cabello de tu preferencia.

Mascarilla casera para el cabello decolorado o maltratado

Ingredientes

1 taza de maicena.

1 taza de agua.

1 cucharada de tu mascarilla favorita.

1 cucharada de aceite de argán o el que tengas para el pelo, también puede ser de coco.

Preparación

En una ollita, verter una taza de maicena con una taza de agua. Esperá unos minutos, revolviendo, hasta que se forme una especie de pasta sólida. Añadile una cucharada de tu mascarilla de pelo favorita. Sumá una cucharada de aceite de argán o el que tengas. Aplicalo en todo tu pelo y dejá actuar por 30 minutos. Retirá con agua y lavá normalmente. ¡Listo! Vas a ver cómo te queda el cabello mucho más suave.

Por qué esta mascarilla es tan popular

Esta mascarilla casera se volvió viral en redes sociales justamente por su simplicidad y por la promesa de devolverle suavidad y brillo al cabello en pocos pasos. La combinación de maicena con agua genera una textura tipo gel que, al aplicarse sobre el pelo, ayuda a aportar suavidad y una sensación de mayor hidratación.

A esto se le suman ingredientes clave como la mascarilla capilar y los aceites nutritivos, que potencian el efecto reparador y ayudan a sellar la fibra capilar, especialmente en cabellos que están dañados por decoloraciones, tinturas o herramientas de calor.

Sin embargo, aunque muchas creadoras de contenido la recomiendan como un salvavidas para el pelo seco, especialistas en cuidado capilar suelen remarcar que este tipo de preparaciones no reemplazan un tratamiento profesional profundo, sino que funcionan más como un aporte cosmético inmediato de suavidad y brillo.