Glow up fácil desde casa: cómo preparar un pre shampoo para un pelo sedoso como de peluquería.

Existe un truco de belleza ideal para tener un glow up en casa sin gastar tanto dinero. Este truco te ayuda a restaurar tu pelo a través de un método muy sencillo llamado pre shampoo, que consiste en preparar una mezcla especial para proteger a tu cabello del daño de los químicos antes de aplicarte shampoo y lavarlo como de costumbre.

"Si buscas tener un glow up desde casa sin gastar tanto, te voy a compartir todos mis tips de belleza favoritos que realmente me han funcionado. Vamos a empezar con algo que hace una diferencia enorme en el cabello, el pre shampoo", explica Andy Loredo, creadora de contenido de beauty.

No necesitas gastar de más, usa la mascarilla que ya tengas, pero procura que sea más de nutrición que de hidratación para que funcione mejor. Vas a mezclarlo y antes de aplicarlo en el cabello lo vas a humedecer un poco. Procura mezclarlo con una cuchara de madera o de plástico.

Cómo preparar una mascarilla pre shampoo para el pelo

Ingredientes

Mascarilla nutritiva

Aceite capilar

Otra mascarilla de tu preferencia

Preparación

En un recipiente, verter dos cucharadas de tu mascarilla de pelo favorita. Agregá un poquito de aceite capilar, el que tengas en casa. "Con 15 minutos es suficiente, pero en lo personal yo lo dejo de 30 minutos a 1 hora", explica la creadora del video. Lavate el cabello como lo hacés normalmente. Aplicate otra mascarilla y enjuagá. ¡Listo!

Beneficios del pre shampoo para el cabello

El pre shampoo es una técnica de cuidado capilar que consiste en aplicar una mascarilla, aceite o tratamiento antes del lavado. Su popularidad creció porque ayuda a proteger el cabello del efecto resecante que pueden tener algunos shampoos y aporta múltiples beneficios como estos: