Toy Story 5 suma funciones distendidas para personas neurodivergentes en Argentina.

Las funciones distendidas ganan cada vez más espacio en la agenda cultural argentina y ahora llegan de la mano de una de las franquicias más queridas del cine animado. Con el estreno de Toy Story 5, Disney y Cinemark anunciaron una serie de proyecciones especialmente adaptadas para personas neurodivergentes, con hipersensibilidad sensorial y sus familias, buscando que más espectadores puedan disfrutar de la experiencia cinematográfica en un entorno accesible y confortable.

Las funciones tendrán lugar el próximo 28 de junio a las 10:30 de la mañana en los complejos Cinemark de Avellaneda, Palermo, Soleil y Nuevocentro, en Córdoba. Las entradas ya pueden adquirirse tanto de manera online como en las boleterías de los cines participantes.

Cómo son las funciones distendidas en los cines argentinos

La propuesta contempla una serie de ajustes pensados para reducir la sobrecarga sensorial que algunas personas pueden experimentar durante una proyección convencional. Entre ellos, se encuentran la disminución de la intensidad del sonido y de los efectos lumínicos, además de una mayor flexibilidad para ingresar o salir de la sala durante la función sin restricciones.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de utilizar libremente herramientas de regulación sensorial, como auriculares protectores, juguetes sensoriales o lentes de sol. Además, los complejos contarán con espacios especialmente preparados para quienes necesiten hacer una pausa y alejarse momentáneamente de los estímulos de la película.

Las funciones también incorporarán subtítulos descriptivos en español, conocidos como Open Caption, que no solo incluyen los diálogos sino también referencias a sonidos, música e identificación de personajes. Este recurso amplía la accesibilidad para distintos públicos y facilita el seguimiento de la historia.

Las funciones tendrán lugar el próximo 28 de junio a las 10:30 de la mañana en los complejos Cinemark de Avellaneda, Palermo, Soleil y Nuevocentro, en Córdoba.

La experiencia estará acompañada por señalética y materiales informativos diseñados para anticipar lo que ocurrirá durante la visita al cine, una herramienta que suele resultar clave para disminuir la ansiedad y brindar mayor previsibilidad a los asistentes.

El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento de especialistas en accesibilidad e inclusión, además del asesoramiento de la organización Salidas Inclusivas, que trabaja para promover experiencias culturales adaptadas a personas neurodivergentes.

En esta nueva entrega de la saga, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes se enfrentan a un desafío inesperado: la llegada de una tableta tecnológica llamada Lilypad, que pone en jaque la manera tradicional de jugar de Bonnie. La película marca el regreso de personajes históricos de la franquicia y vuelve a contar con música original de Randy Newman, compositor emblemático de la serie.

Desde la organización recordaron además que Toy Story 5 contiene escenas con luces intermitentes que podrían afectar a personas con epilepsia fotosensible u otras sensibilidades visuales, por lo que recomiendan tenerlo en cuenta antes de asistir.

Con esta iniciativa, el estreno de una de las películas más esperadas del año también se convierte en una oportunidad para seguir ampliando el acceso a las propuestas culturales y garantizar que la experiencia del cine pueda ser disfrutada por cada vez más personas.