Toy Story 5 llegó a Google: el paso a paso para activar el nuevo juego gratis en PC y celular

Fuente: La Nota San Juan.

Con el estreno de Toy Story 5 en junio de 2026, Google activó un juego oculto en su buscador que simula una máquina de garra, en alusión directa a uno de los elementos más reconocibles de la saga de Pixar y Disney: los extraterrestres verdes. La iniciativa acompaña el lanzamiento de Toy Story 5, dirigida por Andrew Stanton, que llega a los cines 31 años después del estreno de la primera entrega en 1995.

Cómo activarlo en PC y celular

El proceso es idéntico en ambas plataformas y tarda menos de diez segundos.

Abrí Google desde el navegador de tu computadora o desde la app en el celular. Escribí "Toy Story" en el buscador y buscá. Entre los resultados aparecerá un ícono con forma de brazo mecánico. Al pulsarlo, la pantalla se transforma en una máquina de garra interactiva en la que se pueden atrapar los clásicos alienígenas de la franquicia, además de otros elementos de la interfaz de Google. Usá el mouse (en PC) o el dedo (en celular) para mover la garra y atrapar a los extraterrestres verdes.

No hace falta descargar ninguna aplicación ni crear ninguna cuenta. El juego funciona directamente desde el navegador y es completamente gratuito.

De qué trata Toy Story 5

La película es el regreso más esperado de Pixar en décadas. Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, llega 31 años después del estreno de la primera película en 1995, coincidiendo con el 30° aniversario de Pixar Animation Studios. Tom Hanks y Tim Allen vuelven a prestar sus voces a Woody y Buzz, junto a nuevas incorporaciones como Greta Lee, Conan O'Brien, Bad Bunny y Keanu Reeves. En Argentina, el estreno está previsto para el 18 de junio de 2026.

El bonus: el otro juego oculto de Google para el Mundial

Google tiene un segundo minijuego activo en este momento, este dedicado al Mundial 2026. Para activarlo, buscá desde el celular términos como "Copa", "Mundial 2026" o el nombre de un partido (por ejemplo, "Argentina vs. Austria") en la app o navegador móvil de Google. Al cargar los resultados, aparecerá un ícono azul con una pelota de fútbol en la esquina inferior derecha. El juego no está disponible en computadora.

El minijuego se llama Mini Cup y funciona en Android e iOS sin necesidad de descargar nada. La dinámica es sencilla: elegís un partido del torneo real, seleccionás la selección que querés representar y cobrás penales arrastrando la pelota hacia el sector del arco que decidas. El arquero se vuelve más veloz con cada gol. A partir de los 15 goles consecutivos, la dificultad aumenta considerablemente.