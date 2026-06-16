Furor en las redes: el nuevo juego diario y gratuito de Wikipedia que pone a prueba tu inteligencia

Fuente: Pixartprinting.

El juego se llama "¿Cuál fue el primero?" y es un divertido juego de preguntas y respuestas diario para ejercitar la mente, disponible en la aplicación oficial de Wikipedia para iOS y Android. En un ecosistema digital dominado por el Wordle y sus derivados, Wikipedia apostó por un formato propio con foco en historia y cultura general.

Cómo funciona el juego

La mecánica es más simple de explicar que de resolver. El juego presenta hechos históricos —batallas, descubrimientos, fundaciones, eventos culturales— y el jugador debe ordenarlos cronológicamente. ¿La Revolución Francesa ocurrió antes o después de la independencia de Estados Unidos? ¿El Titanic se hundió antes o después de que se inventara el avión? La dificultad escala a medida que los eventos se acercan en el tiempo y las diferencias de décadas o siglos se achican.

El desafío cambia cada día. Como el Wordle, hay una sola versión disponible por día para todos los usuarios, lo que genera el mismo efecto de conversación: "¿cuántos sacaste hoy?". El progreso se registra en la app con estadísticas de racha y porcentaje de aciertos.

Cómo descargarlo y acceder al juego

La app de Wikipedia es gratuita y no tiene publicidad. Para llegar al juego:

Descargá la app Wikipedia desde la App Store (iPhone) o Google Play (Android). Una vez dentro, buscá la sección de Explorar o el banner del juego en la pantalla de inicio. Tocá "¿Cuál fue el primero?" y empezá la partida del día.

La alternativa web: Wikitrivia

Si no querés descargar nada, existe Wikitrivia, la versión web del mismo concepto. Wikitrivia es un juego en línea de adivinanzas históricas que obtiene datos de Wikipedia y pone a prueba los conocimientos sobre los hechos históricos. Al empezar, el jugador recibe una carta con un hecho histórico y debe ordenarla cronológicamente respecto a otras cartas del tablero. Si falla el orden, pierde uno de sus tres corazones.

No requiere registro ni descarga: se accede directamente desde wikitrivia.tomjwatson.com en el navegador del celular o la computadora. Su única limitación es que está solo en inglés.

El reto de lectura que viene con la app

Wikipedia también tiene un desafío de lectura paralelo. El reto de lectura es la forma perfecta de ampliar conocimientos: hay que leer al menos un artículo por día durante 25 días seguidos. Si lo lográs, la app entrega una recompensa y el derecho a presumir frente a los demás participantes. Es el equivalente mental de los desafíos de pasos diarios en los relojes inteligentes, pero para la cultura general.