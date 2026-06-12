PlayStation Plus confirmó los juegos gratis para junio 2026: la lista completa

Fuente: WIRED.

La selección de videojuegos de este mes equilibra grandes nombres de rol con títulos más variados. La incorporación de Final Fantasy XVI es el plato fuerte: es la primera vez que el RPG de Square Enix llega al catálogo de PS Plus desde su lanzamiento en 2023.

Los juegos del catálogo Extra y Deluxe (desde el 16 de junio)

Final Fantasy XVI (PS5): la entrega más oscura y de acción de la saga principal . El jugador encarna a Clive Rosfield en un mundo de fantasía llamado Valisthea , azotado por una plaga. Combate completamente en tiempo real con poderes espectrales llamados Eikónicos . Es el RPG de mayor escala de esta lista y el que más horas de contenido ofrece .

(PS5): . El jugador encarna a en un mundo de fantasía llamado , azotado por una plaga. Combate completamente en tiempo real con poderes espectrales llamados . Es el y el que . Sonic X Shadow Generations (PS5, PS4): dos juegos en uno . Una campaña nueva protagonizada por Shadow , que viaja a su pasado para enfrentar al villano Black Doom , más una remasterización completa del clásico Sonic Generations con gráficos actualizados y contenido extra.

(PS5, PS4): . Una campaña nueva protagonizada por , que viaja a su pasado para enfrentar al villano , más una con gráficos actualizados y contenido extra. Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4): el RPG medieval de mundo abierto donde el jugador es Henry , hijo de un herrero que sobrevivió un ataque que destruyó su aldea. Sin magia, sin fantasía : historia realista ambientada en la Bohemia medieval . La versión de PS5 incluye resolución 4K y mejoras visuales notables.

(PS5, PS4): el donde el jugador es , hijo de un herrero que sobrevivió un ataque que destruyó su aldea. : . La versión de PS5 incluye resolución 4K y mejoras visuales notables. Life is Strange: Double Exposure (PS5): Max Caulfield regresa en una nueva aventura donde descubre a su mejor amiga muerta y adquiere la capacidad de moverse entre dos líneas temporales para salvarla. Decisiones narrativas con consecuencias duraderas en ambas realidades .

(PS5): regresa en una nueva aventura donde descubre a su mejor amiga muerta y adquiere la capacidad de moverse entre dos líneas temporales para salvarla. . Farming Simulator 25 (PS5): el simulador de granja más completo del mercado , con más de 400 máquinas de 150 marcas reales, nuevos cultivos como arroz y espinaca, y entornos en Asia Oriental, Norteamérica y Europa Central.

(PS5): el , con más de 400 máquinas de 150 marcas reales, nuevos cultivos como arroz y espinaca, y entornos en Asia Oriental, Norteamérica y Europa Central. Blades of Fire (PS5): acción RPG donde el jugador es el último guerrero capaz de forjar acero en un mundo donde el metal se convierte en piedra. El combate es deliberado e implacable : cada golpe compromete, cada error tiene costo .

(PS5): donde el jugador es el último guerrero capaz de forjar acero en un mundo donde el metal se convierte en piedra. : cada golpe compromete, . Black Desert (PS5): el MMORPG de mundo abierto de Pearl Abyss con combate espectacular, guerras de gremios y una enorme cantidad de contenido de habilidades vitales como comercio, pesca, cocina y alquimia.

El extra para Plan Deluxe

Gitaroo Man (PS5, PS4): el clásico a puro ritmo de PlayStation 2 llega a las consolas actuales por primera vez. El jugador controla a U-1 y su guitarra mágica para derrotar enemigos con el poder de la música. Diseño visual único de la ilustradora japonesa 326, banda sonora reconocida y mecánicas de ritmo que resisten perfectamente el paso del tiempo.