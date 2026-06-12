PlayStation Plus confirmó los juegos gratis para junio 2026: la lista completa

La selección de videojuegos de este mes equilibra grandes nombres de rol con títulos más variados. La incorporación de Final Fantasy XVI es el plato fuerte: es la primera vez que el RPG de Square Enix llega al catálogo de PS Plus desde su lanzamiento en 2023.
Los juegos del catálogo Extra y Deluxe (desde el 16 de junio)
- Final Fantasy XVI (PS5): la entrega más oscura y de acción de la saga principal. El jugador encarna a Clive Rosfield en un mundo de fantasía llamado Valisthea, azotado por una plaga. Combate completamente en tiempo real con poderes espectrales llamados Eikónicos. Es el RPG de mayor escala de esta lista y el que más horas de contenido ofrece.
- Sonic X Shadow Generations (PS5, PS4): dos juegos en uno. Una campaña nueva protagonizada por Shadow, que viaja a su pasado para enfrentar al villano Black Doom, más una remasterización completa del clásico Sonic Generations con gráficos actualizados y contenido extra.
- Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4): el RPG medieval de mundo abierto donde el jugador es Henry, hijo de un herrero que sobrevivió un ataque que destruyó su aldea. Sin magia, sin fantasía: historia realista ambientada en la Bohemia medieval. La versión de PS5 incluye resolución 4K y mejoras visuales notables.
- Life is Strange: Double Exposure (PS5): Max Caulfield regresa en una nueva aventura donde descubre a su mejor amiga muerta y adquiere la capacidad de moverse entre dos líneas temporales para salvarla. Decisiones narrativas con consecuencias duraderas en ambas realidades.
- Farming Simulator 25 (PS5): el simulador de granja más completo del mercado, con más de 400 máquinas de 150 marcas reales, nuevos cultivos como arroz y espinaca, y entornos en Asia Oriental, Norteamérica y Europa Central.
- Blades of Fire (PS5): acción RPG donde el jugador es el último guerrero capaz de forjar acero en un mundo donde el metal se convierte en piedra. El combate es deliberado e implacable: cada golpe compromete, cada error tiene costo.
- Black Desert (PS5): el MMORPG de mundo abierto de Pearl Abyss con combate espectacular, guerras de gremios y una enorme cantidad de contenido de habilidades vitales como comercio, pesca, cocina y alquimia.
El extra para Plan Deluxe
Gitaroo Man (PS5, PS4): el clásico a puro ritmo de PlayStation 2 llega a las consolas actuales por primera vez. El jugador controla a U-1 y su guitarra mágica para derrotar enemigos con el poder de la música. Diseño visual único de la ilustradora japonesa 326, banda sonora reconocida y mecánicas de ritmo que resisten perfectamente el paso del tiempo.