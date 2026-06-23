Funciones distendidas: así es la alternativa de las salas argentinas para que neurodivergentes puedan ir al cine

La cadena Cinemark ofrece funciones distendidas para personas neurodivergentes.

En el marco del estreno en cines de Toy Story 5, la esperada nueva aventura animada de Disney y Pixar, Cinemark lanzó sus funciones distendidas, sutilmente adaptadas a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes y/o que requieren estímulos sensoriales reducidos.

La preventa de entradas para las proyecciones, que tendrán lugar el domingo 28 de junio a las 10:30 en los cines Cinemark Avellaneda, Soleil, Palermo y Nuevocentro, de Córdoba, pueden adquirirse en el sitio web del cine y de manera presencial en boleterías electrónicas de los complejos.

Cómo son las funciones distendidas

Se proyectarán en un ambiente reducido en estímulos, respetando las necesidades de personas con hipersensibilidad sensorial. Para ello, se suavizarán los efectos de luces y sonido durante toda la película y se flexibilizará el ingreso y el egreso a las salas, lo cual permitirá más libertad de movimiento. A su vez, las salas estarán parcialmente ocupadas, para facilitar la movilidad y la comodidad de los asistentes.

Además, será posible el ingreso a las salas con cualquier tipo de dispositivo de regulación sensorial (como auriculares, juguetes sensoriales o anteojos de sol, entre otros) los cuales podrán utilizarse libremente durante la función. También habrá áreas de regulación sensorial: espacios específicamente ambientados para quienes necesiten retirarse a un lugar tranquilo y descansar de los estímulos de la proyección.

A su vez, la película estará doblada al español con subtítulos descriptivos u “Open Caption”. Esta adaptación incluirá la transcripción de diálogos en castellano, junto con información interpretativa adicional como la identificación de personajes, la descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

Por otra parte, los asistentes contarán con un sistema de recursos informativos y señalética especialmente diseñados para reducir la ansiedad a través de la anticipación y acompañar distintas necesidades. La iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo, que incluye el asesoramiento de la ONG Salidas Inclusivas, así como de especialistas en materia de inclusión social y cultural de personas neurodivergentes, convivencia y accesibilidad.

De qué trata Toy Story 5

En la quinta entrega de la famosa saga, los juguetes están de regreso en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?