Toy Story 5: revelada conexión con Toy Story 2 y por qué es tan importante para la saga

Jessie, la protagonista de Toy Story 5, el capítulo final de Toy Story.

Disney y Pixar ya se preparan para el estreno de Toy Story 5, el capítulo final de la querida saga protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie, y en las últimas horas se reveló la conexión entre la nueva película y Toy Story 2. ¿La novedad de esta nueva entrega? Hay una nueva líder en la habitación de Bonnie: la intrépida vaquera Jessie como eje central al frente de una misión latente en la realidad actual de los juguetes compitiendo contra la tecnología.

En Toy Story 5 el propósito de jugar de Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes? La película está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris.

Tan audaz, inquieta y decidida como siempre, Jessie inicialmente se propone ayudar a Bonnie a hacer amigos, pero cuando la niña recibe una tableta de regalo, su atención se desvía por completo hacia el fascinante nuevo dispositivo tecnológico. Con la propia idea del juego puesta en duda, Jessie monta a su fiel corcel Tiro al Blanco para ayudar a mantener a Bonnie en el camino correcto. La misión, sin embargo, estará lleno de sobresaltos y descubrimientos sorprendentes que desafiarán a Jessie a desplegar toda su valentía e ingenio.

Toy Story 5 y la conexión con Toy Story 2

En Toy Story 5, Jessie es el eje de la historia. Su historia, que arranca en Toy Story 2 cuando es donada por su primera dueña y termina en manos de un coleccionista, es retomada para un cierre emotivo que explora las vicisitudes de su crecimiento como personaje. En Toy Story 2, cuando Woody la conoce en el departamento de Al, descubre que ella perteneció a una niña llamada Emily, con quien compartió años de juegos y aventuras. Sin embargo, a medida que Emily creció, dejó de prestarle atención hasta que finalmente la donó. Esa experiencia dejó a Jessie con un profundo miedo al abandono y a volver a ser guardada en una caja para siempre.

Toy Story 5 comienza a partir del trauma no resuelto de Jessie con su pasado y un conflicto que remueve esa herida. De hecho, hay flashbacks que remiten a la historia de Jessie (narrada en Toy Story 2) que terminará por cerrarse en la nueva entrega de la saga. Toy Story 5 se estrena el próximo 17 de junio en salas de cine argentinas.