The Bear: Disney+ anunció el estreno de la temporada final con un trailer que da un giro total en la serie.

Disney+ presentó el tráiler oficial de The Bear, la aclamada serie ganadora de varios premios Emmy. La producción estrena su quinta y última temporada el jueves 25 de junio, exclusivamente en la plataforma. Los ocho episodios estarán disponibles desde el día de su lanzamiento.

La quinta y última temporada de The Bear retoma la historia la mañana después de que Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard "Richie" Jerimovic (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) descubren que Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

La serie también está protagonizada por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con apariciones de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis. The Bear de FX fue creada por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube.

Tal y como ya avisó Jamie Lee Curtis, esta nueva entrega de The Bear, será la última. "Es el final de la serie. Todo el mundo sabe que es el final. No le estoy dando ninguna noticia a nadie. Es el final de la serie, lo han dicho desde el principio", sentenciaba en una entrevista a Entertainment Tonight la actriz que en la ficción da vida a Donna, la madre de los hermanos Berzatto.

Ascenso y caída de una de las series más comentadas de la última década

The Bear es uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. La serie suma 49 nominaciones y 21 Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico. En 2023 ya firmó una noche histórica con 10 estatuillas, pero en 2024 fue más allá al ganar 11 premios de 23 nominaciones, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy. La magnitud de ese fenómeno ha sido tal que, cuando en 2025 la serie se marchó sin ningún Emmy pese a sus 13 candidaturas, la caída fue una de las grandes noticias de la noche.