5 series de HBO Max para ver en el mes del Orgullo LGBTQ+

Heated Rivalry, una de las series ideales para ver en HBO Max durante el mes del orgullo.

HBO Max arranca el mes de junio celebrando con mucho orgullo a la comunidad LGBTQIA+ a través de su nueva campaña “Aquí Servimos Grandes Historias”. En el Mes del Orgullo -y también durante todo el año- la plataforma trae contenidos auténticos que resuenan profundamente en la cultura queer: un repaso por 5 series imprescindibles.

Una a una, las series para ver en HBO Max por el mes del orgullo

Orgullo (Estreno: 12 de junio): nueva serie original de HBO que cuenta la historia de Filip (Ignacy Liss), un joven gay imprudente que vive con la ilusión de que el mundo está a sus pies y de que nada puede perturbar su libertad y la admiración que recibe como modelo. Cuando una inesperada tragedia familiar hace añicos su realidad tendrá que enfrentarse a una responsabilidad que nunca había deseado: ¿podrá cuidar de un niño pequeño sin perder su independencia y sin sacrificar todo lo que ha definido su vida hasta ahora?

Heated Rivalry: el mundo se detuvo para ver la evolución de la relación entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). La historia de los jugadores rivales de hockey unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción intensa que ninguno de los dos logra comprender por completo, se convirtió en un fenómeno global entre nuevas generaciones.

Looking: una de las series precursoras de HBO Max, Looking presentó a Patrick, Dom y Agustín, tres amigos que viven en San Francisco y buscan todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Mezclando drama y comedia, la serie aborda las relaciones, el trabajo y las diferentes generaciones de hombres gays en la ciudad.

Cris Miró (Ella): esta bioserie narra la vida de Cris Miró (Mina Serrano), la primera mujer trans en alcanzar la fama como vedette en Argentina en los años 90, quien rompió barreras para convertirse en un icono pop. La serie explora la construcción de su identidad, ofreciendo una mirada íntima y emotiva a su vida y su impacto cultural.

Hacks: las protagonistas de esta multipremiada comedia Max Original se han convertido en nuevos símbolos de la comunidad LGBTQIA+. Deborah (Jean Smart), fue adoptada por los fans queer como un ícono, y por su parte, Ava (Hannah Einbinder), representa a una voz honesta y sin etiquetas. Ambas conectan con la comunidad mientras navegan su brecha generacional.