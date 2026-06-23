Vegeta comienza como villano orgulloso y su transformación es lenta y creíble.

Desde hace años, llama la atención cómo muchos adultos que crecieron viendo Dragon Ball ponen a Vegeta por encima de Goku, a pesar de que el primero empezó como un villano orgulloso y cruel, mientras el segundo se mantiene como el héroe incondicional. Esta preferencia no es tan sencilla como parece y tiene mucho que ver con la psicología detrás del desarrollo de personajes.

Vegeta no llega de golpe como un héroe. Su transformación es lenta y compleja, tomando buena parte de la serie para que su evolución sea creíble. Esa montaña rusa emocional, entre sus errores y redención, lo convierte en un personaje más atractivo para el espectador adulto que analiza su recorrido con detenimiento.

En un estudio realizado hace una década, la doctora Mariska Kleemans reunió a 164 espectadores para analizar cómo reaccionaban ante personajes complejos como León, el sicario que adopta una niña, y Patrick Bateman de American Psycho. El hallazgo fue que el público no percibe a los personajes solo como buenos o malos, sino que se engancha con su desarrollo y los giros inesperados en su historia.

Vegeta encarna ese proceso: comienza como un príncipe despiadado dispuesto a destruir la Tierra, pasa a luchar junto a los héroes contra Freezer, se sacrifica por Buu y finalmente prioriza el amor hacia Bulma y sus hijos, demostrando una evolución profunda. En cambio, Goku permanece bueno desde el principio hasta el final, lo que para muchos resulta menos fascinante.

El experience-taking implica adoptar los pensamientos del personaje como propios.

El impacto invisible: por qué adoptamos las batallas de la ficción como propias

Pero la razón por la que esta elección de personaje tiene un impacto más allá de la ficción se explica con un concepto llamado experience-taking, introducido en 2012 por los psicólogos Geoff Kaufman y Lisa Libby. Este fenómeno va más allá de la empatía: implica que adoptamos las reacciones y pensamientos del personaje como propios, moldeando incluso nuestro comportamiento en la vida real.

Los experimentos mostraron que quienes se identificaban con personajes que superaban adversidades o enfrentaban prejuicios modificaban sus propias actitudes, como aumentar la intención de votar o reducir prejuicios raciales. Así, elegir a Vegeta, con su historia de lucha y superación, influye en cómo enfrentamos nuestros propios desafíos y conflictos.

Para quienes crecieron con Dragon Ball en los 80 y 90, Vegeta representa al que debe ganarse su lugar, que comete errores, pero puede redimirse y convertirse en héroe. Esta identificación hace que la brújula moral sea más flexible, aceptando que no todo es blanco o negro, algo que Goku no refleja por su simplicidad.

Goku se mantiene bueno desde el principio hasta el final.

Este aprendizaje es valioso en la adultez, cuando no siempre se puede estar al máximo ni las relaciones son perfectas. El antihéroe como Vegeta ofrece una mirada más realista y humana, ayudando a entender que las imperfecciones y contradicciones forman parte de la vida y no implican fracaso o falta de valores.