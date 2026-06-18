Mundial y supersticiones: la explicación psicológica detrás de las cábalas.

Cada vez que juega la Selección Argentina en un Mundial, millones de personas repiten rituales que, en teoría, no tienen ninguna influencia sobre el resultado del partido. Usar la misma camiseta, sentarse en el mismo lugar del sillón, reunirse con las mismas personas o incluso evitar ciertas acciones para no "mufar" al equipo forman parte de una tradición que atraviesa generaciones.

Aunque para muchos se trata simplemente de una costumbre futbolera, la psicología tiene una explicación para este fenómeno que reaparece con fuerza en cada Copa del Mundo. Según explicó el psicólogo y psicoanalista Rafael Arteaga, consultado por TN, "el ritual es una defensa contra la angustia" y aparece porque el fútbol concentra una enorme cantidad de situaciones imposibles de controlar. El especialista señala que las personas recurren al pensamiento mágico cuando necesitan reducir la incertidumbre que genera un acontecimiento tan importante.

En la misma línea, el psicólogo Nicolás Wade Jacobs sostuvo que las cábalas están relacionadas con "la incertidumbre, las expectativas, los anhelos y los deseos" que rodean a cada partido. Según explicó, estos rituales ayudan a disminuir la ansiedad previa a un encuentro decisivo, aunque no tengan un efecto real sobre lo que sucede dentro de la cancha.

La licenciada en Psicología Anabela Serventi también analizó recientemente el fenómeno y remarcó que las cábalas suelen ser prácticas flexibles y compartidas socialmente. Sin embargo, advirtió que pueden convertirse en un problema cuando comienzan a afectar la vida cotidiana o generan conflictos con otras personas.

La ilusión de controlar lo incontrolable

Los especialistas coinciden en que el principal motor de las cábalas es la necesidad de recuperar una sensación de control frente a un escenario completamente incierto. Como hinchas, los aficionados no pueden influir directamente en el resultado del partido, pero repetir una conducta que estuvo presente durante una victoria genera una asociación emocional muy poderosa.

La lógica suele ser sencilla, si Argentina ganó cuando se vio el partido con determinada camiseta o junto a ciertas personas, muchos prefieren repetir exactamente las mismas condiciones. La mente interpreta esa coincidencia como una posible relación de causa y efecto, aun cuando racionalmente se sepa que no existe tal conexión.

Los especialistas coinciden en que el principal motor de las cábalas es la necesidad de recuperar una sensación de control frente a un escenario completamente incierto.

Las cábalas no son únicamente individuales. Muchas se transmiten de padres a hijos y forman parte del folklore futbolero argentino. Para Wade Jacobs, compartir estos rituales permite sentirse parte de una comunidad más grande y transformar la experiencia del Mundial en una ceremonia colectiva.

De hecho, diversos especialistas señalan que los Mundiales generan una sensación de pertenencia única. Durante algunas semanas, millones de personas viven emociones similares, celebran juntas y sufren juntas. En ese contexto, las cábalas funcionan como una herramienta simbólica que fortalece los vínculos sociales y alimenta la ilusión compartida de que todos pueden aportar algo desde su lugar.