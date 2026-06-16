Estacionar implica calcular espacios, coordinar movimientos y atender múltiples factores.

¿Alguna vez notaste que bajás el volumen de la música justo antes de estacionar el auto? Aunque parece un acto automático, especialistas en psicología y neurociencia confirmaron que tiene una explicación vinculada a cómo el cerebro maneja su atención.

Este hábito está relacionado con la manera en que nuestra mente distribuye los recursos cuando enfrentamos actividades que requieren mayor concentración. El psicólogo y neurocientífico Martín-Loeches explicó que, aunque prestamos atención de forma voluntaria, también respondemos a estímulos que captan nuestro interés automáticamente.

La música, por ejemplo, sigue siendo procesada incluso cuando no le prestamos atención consciente, y puede competir con otras tareas que demandan un esfuerzo mental superior. Conducir en una ruta conocida puede realizarse casi en piloto automático, pero estacionar es otra cosa: implica calcular espacios, coordinar movimientos y atender varios factores al mismo tiempo.

Por eso, muchas personas reducen el volumen de la música de manera instintiva para evitar distracciones y mejorar su concentración. La teoría de los sistemas de pensamiento de Daniel Kahneman ayuda a entender esto, al diferenciar entre un sistema rápido e intuitivo y otro más lento y analítico, que es el que se activa al estacionar para procesar información detallada.

La psicóloga María Álvarez aportó que la música activa varias áreas cerebrales simultáneamente, incluyendo las relacionadas con las emociones, el sistema neurovegetativo y el razonamiento. Además, el efecto de los sonidos cambia según la actividad que estemos realizando, lo que explica por qué en momentos que requieren concentración solemos minimizar las distracciones sonoras.

Finalmente, los expertos coincidieron en que el cerebro se adapta y muchas tareas, sobre todo las manuales, se automatizan con la práctica. Martín-Loeches destacó que “prácticamente todas las tareas, y más si son manuales, con la práctica se consiguen automatizar”. Sin embargo, minimizar distracciones durante maniobras complejas sigue siendo clave para mantener la atención y garantizar una conducción más segura.

El costo cognitivo de manejar con la música muy alta (y por qué te cansás más)

Poner la música al palo mientras manejás puede parecer divertido, pero tu cerebro te lo cobra después. Cuando la música está muy alta, el cerebro trabaja el doble: tiene que procesar el sonido, seguir la letra (si la hay) y al mismo tiempo atender al tránsito, los espejos, las señales y los peatones. Eso se llama costo cognitivo: el esfuerzo extra que hace tu mente para manejar varias tareas a la vez.

La música activa áreas cerebrales relacionadas con emociones y razonamiento simultáneamente.

¿Por qué te cansás más?

Porque tu cerebro nunca se desconecta. Aunque creas que la música es solo "ruido de fondo", el sistema auditivo sigue procesándola. Cada cambio de volumen, cada golpe de batería, cada voz activa áreas cerebrales vinculadas a la emoción y el razonamiento. Esa actividad constante, sumada a la exigencia de conducir, acelera el agotamiento mental. Un viaje de una hora con música al mango puede cansarte como si hubieras manejado tres.

El volumen ideal

Los especialistas sugieren mantener un nivel que te permita escuchar lo que pasa afuera (sirenas, bocinas, frenados bruscos). Si no escuchás el ruido del motor o los neumáticos, el volumen está demasiado alto. Bajar un poco no te resta placer, pero sí te resta fatiga. La próxima vez que manejés, probá con un volumen moderado. Vas a llegar igual de entretenido, pero mucho menos agotado.