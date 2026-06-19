La soledad se intensifica por la desconexión entre el contacto deseado y el real.

Para muchos adultos mayores, la soledad no se mide solo por cuánto tiempo pasan sin compañía, sino por momentos específicos que marcan un impacto emocional más profundo. Uno de esos momentos es la hora que sigue a una llamada telefónica.

Durante la conversación, la rutina diaria se interrumpe y llega la conexión: noticias, anécdotas y risas llenan el silencio habitual del hogar. Pero justo después de colgar, ese contraste entre la interacción reciente y el retorno al silencio hace que la sensación de soledad se intensifique.

Un artículo de Bolde señala que ese vacío post-llamada no surge mientras se habla ni simplemente por estar solos, sino por la diferencia entre haber estado conectados y volver a la calma del hogar. Esa desconexión repentina hace más evidente la distancia física que separa a familiares y amigos.

La psicóloga clínica estadounidense Carla Marie Manly explicó que “la soledad suele intensificarse cuando una persona experimenta una desconexión entre el contacto deseado y el contacto real que mantiene con otros”. Para ella, la calidad percibida de los vínculos pesa más que la cantidad de personas con las que se relaciona.

Este enfoque coincide con los estudios de la organización estadounidense AARP, que destaca que la sensación de pertenencia y conexión social subjetiva es clave para entender la soledad, más allá de si se vive acompañado o solo.

En ese sentido, la psiquiatra y neurocientífica Marianne Legato puntualizó que el contacto social regular es fundamental para el bienestar emocional en la vejez, ayudando a mitigar la sensación de aislamiento. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que la soledad y el aislamiento social afectan negativamente la salud física y mental de los adultos mayores, influyendo en su calidad de vida y estado de ánimo.

La calidad de los vínculos pesa más que la cantidad de relaciones.

Sin embargo, los especialistas aclaran que esa sensación post-llamada no significa necesariamente ausencia de afecto o falta de relaciones. Más bien, surge porque la conversación recordó la importancia de esos vínculos y porque, por un rato, el hogar dejó de ser un lugar silencioso y vacío.

Estrategias para suavizar la transición

Entonces, ¿qué se puede hacer para que el final de una llamada no genere ese impacto tan fuerte? Los expertos recomiendan estrategias sencillas que ayuden a suavizar el paso de la conexión a la soledad, como planificar la próxima charla o dedicar unos minutos a actividades que mantengan la sensación de compañía.

Lo más importante no es alargar las llamadas, sino fortalecer la sensación de un vínculo estable y presente. Muchas personas mayores toleran bien la soledad cuando sienten que siguen siendo parte activa y valorada en la vida de sus seres queridos. Por el contrario, el malestar aparece cuando el contacto es esporádico, incierto o solo reactivo.