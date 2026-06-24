Conmoción en Salta: el último mensaje que envió la madre del nene hallado muerto

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años en la ciudad de Salta, es investigada por la Justicia provincial. En el marco de la investigación y frente a diversas inconsistencias, fueron detenidos la madre del menor y su pareja. Mientras tanto, las autoridades aguardan por los resultados de la autopsia que permitirán determinar las causas del fallecimiento.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño fue llevado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Materno Infantil, donde ingresó ya sin signos vitales. La primera explicación brindada por los adultos fue que el niño se había caído de una cama de manera accidental. Sin embargo, esa versión comenzó a ser puesta en duda cuando los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Según publicaron medios locales, cuando la Policía llegó al domicilio encontró al pequeño en un delicado estado de salud. Tras ser trasladado al hospital Papa Francisco recibió las primeras atenciones y luego fue derivado de urgencia al Materno Infantil con "código rojo". Pese a los esfuerzos médicos, falleció pocos minutos después de ingresar al centro asistencial.

Todo comenzó alrededor de las 21.30 del ásadp lunes, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación del menor. Ante el reporte de lo sucedido, el Fiscal Penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del niño y del hombre con quien mantenía una relación de pareja.

El último mensaje de la madre antes de ser detenida

En las últimas horas, se conoció el último mensaje que la madre publicó por WhatsApp antes de ser aprehendida. A las 23.03 del lunes, la mujer escribió: "Perdoname amor, por todo", en una publicación acompañada por una imagen donde se ve al niño con la camiseta de la Selección Argentina.

Minutos después, compartió otro estado en su red social: "Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso". La denuncia de la madre al 911 había sido a las 21.30, por lo que la certeza de la muerte de su hijo se conoció al poco tiempo. El mensaje contrasta con la gravedad de los hechos que se investigan y las denuncias previas realizadas por la familia paterna, que aseguran haber advertido sobre la situación de riesgo en la que se encontraba el menor.

Las denuncias previas y el reclamo de los abuelos

Los abuelos paternos, Marta Salazar y Ciro Altamirano, manifestaron su enojo y dolor contra la Justicia y el dispositivo oficial que debía cuidar al niño. Según relataron, desde febrero de 2025 existían denuncias previas contra la madre por maltratos, y también existían indicios de que el padrastro era una persona de comportamiento agresivo. "Ella era inestable, tenía problemas de adicciones y era muy conflictiva. Todo esto sabía la Justicia. Por eso la Justicia es culpable de lo que ahora él no está", sostuvo Salazar. Altamirano aclaró que hizo "cuatro denuncias" desde febrero porque notaba a su nieto "mal, triste" y sentía que estaba en riesgo. Ambos señalaron que, en la última visita, notaron señales de violencia y apuntaron que no pudieron ver a Thiago durante tres meses, porque la madre impedía el contacto.

Consultados sobre la actuación de la Justicia, Salazar ratificó que solo hubo un interés en privilegiar el vínculo de la mujer con sus hijos. "A ella la protegieron, a los chicos no. Si la Justicia hubiese actuado, estarían los chicos bien, estarían con nosotros", lamentaron. Sobre la intervención de asistentes sociales, Altamirano recordó: "El asistente social vino acá, pero lo venía a ver a ella. Yo le dije: 'Vos tendrías que ser asistente de mi nieto, no de ella'. Esta asistente más tiraba para ella que para los chicos". Salazar aseguró que "hay varios testigos" dispuestos a declarar y que algunos vecinos escucharon "ruido y maltrato hacia Thiago".

La abogada de la familia paterna, Belén Carrazana, se refirió a la situación del hermano menor de Thiago -de 10 meses-, quien quedó alojado en Casa Cuna. En ese marco, la familia solicitó prioridad para que sea restituido a ellos ante el hecho de que "la Justicia en este caso actuó de forma muy lenta y tuvimos el desenlace fatal que fue el fallecimiento del menor de 2 años". Además, requirieron que "se tomen todas las cartas en el asunto con las licenciadas, asistente social que intervinieron en el caso y que informaron la criticidad y la peligrosidad de los niños, pero aun así no tomaron ninguna medida al respecto", comentó la letrada.

El subsecretario de Niñez y Familia de la provincia, Cristian López Traficando, indicó que este organismo había intervenido en el caso de esta familia, a raíz de una causa por violencia de género entre ambos progenitores de Thiago. La mamá tiene 19 años y el progenitor de los niños, 32. En la causa se radicaron denuncias de ambas partes por violencia, y la Justicia dispuso medidas de restricción mutua.

Las medidas provisorias vencieron el 25 de mayo y se esperaba una audiencia para continuar con la causa, pero el desenlace fatal ocurrió antes de que se pudiera avanzar en la protección del menor.

Cómo sigue la investigación

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino en la vivienda familiar para realizar las pericias y trasladó el cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF. El Ministerio Público Fiscal informó que los familiares directos de Thiago recibieron asistencia y contención por parte de una trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El resultado de la necropsia será clave para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la imputación. Todos los involucrados están a la espera de las conclusiones de la autopsia y del avance de la investigación, mientras el caso mantiene en vilo a la comunidad salteña y reaviva el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección infantil en la provincia.