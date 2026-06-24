Licencia en Nueva York y otras pistas apuntan a que la boda de Taylor Swift será el 3 de julio: NYT

FOTO DE ARCHIVO: Abierto de Estados Unidos

¿Estás preparado? Fuentes y documentos oficiales apuntan a que la cantante Taylor Swift ‌y el futbolista Travis ‌Kelce se casarán en Nueva York la próxima semana, publicó el miércoles el "New York Times".

Swift, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, y Kelce, tres veces campeón de la Super Bowl, anunciaron su compromiso en agosto. Desde entonces, no han dejado ​de surgir especulaciones ⁠sobre cuándo y dónde se casaría la pareja.

Se ‌ha solicitado un permiso al Ayuntamiento de ⁠Nueva York para cerrar las ⁠calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio con ⁠motivo de un evento que tendrá lugar el ​3 de julio, informó el Times, ‌citando a tres personas con ‌conocimiento del asunto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Varios miembros del equipo de fútbol ⁠americano de Kelce, los Kansas City Chiefs, han reservado habitaciones de hotel para fechas en torno al 3 de julio en el hotel Marriott Marquis de ​Times ‌Square, según el periódico.

El Times señaló que una cuarta persona, un funcionario municipal informado de los preparativos, dijo que el Madison Square Garden tenía previsto acoger los actos de la boda ⁠el 3 de julio.

Winick Productions, una empresa de organización de eventos, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad a principios de junio, según el periódico. La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o un toldo en ‌el exterior del recinto para el evento, que, según el informe, contaría con entre 500 y 999 asistentes.

Reuters no pudo confirmar de inmediato que se hubiera presentado la solicitud de permiso ni que la boda fuera a ‌celebrarse en julio. Los representantes de Swift, del Madison Square Garden y de Winick no respondieron de inmediato a una ‌solicitud de ⁠comentarios.

Nueva York estará muy animada alrededor del 3 de julio con los actos conmemorativos ​del 250.º aniversario de los Estados Unidos y un partido del Mundial.

(Reportaje de Lisa Richwine; edición de Scott Malone y Nia Williams, Editado en español por Juana Casas )