Por qué le dicen "Bicho" a Cristiano Ronaldo: el origen del apodo al crack de Portugal

Cristiano Ronaldo.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo continúa escribiendo capítulos en una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte. El delantero portugués disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la misma ambición que lo acompañó durante más de dos décadas en la élite del fútbol.

Mientras busca llevar a Portugal a la gloria máxima, los fanáticos siguen identificándolo con distintos sobrenombres que marcaron su trayectoria. CR7, Comandante, Mr. Champions y, especialmente, "El Bicho", un apodo que hoy forma parte de la cultura popular futbolera y que se multiplica en redes sociales cada vez que el crack luso vuelve a ser noticia.

Por qué le dicen "El Bicho" a Cristiano Ronaldo

A diferencia de lo que muchos creen, el apodo no nació por alguna característica física ni por una comparación con un insecto o animal. Tampoco surgió de una broma dentro de un vestuario.

La historia tiene como protagonista al reconocido periodista español Manolo Lama, una de las voces más emblemáticas del fútbol europeo y comentarista histórico de la cadena COPE. Durante las transmisiones de los partidos de Cristiano Ronaldo, Lama comenzó a referirse al delantero como "El Bicho" de manera reiterada, hasta convertir el sobrenombre en una costumbre.

Cristiano Ronaldo.

Con el paso del tiempo, el término fue adoptado por hinchas, periodistas y usuarios de redes sociales de todo el mundo. Lo que comenzó como una expresión utilizada en las transmisiones deportivas terminó transformándose en una de las marcas personales más reconocibles del futbolista portugués.

El significado detrás del apodo de Cristiano Ronaldo

Según explicó el propio entorno periodístico español en distintas oportunidades, el apodo estaba vinculado a características que distinguían a Cristiano dentro del campo de juego.

Su potencia física, capacidad de liderazgo, mentalidad competitiva, perseverancia y obsesión por mejorar permanentemente fueron algunos de los rasgos que inspiraron a Lama a bautizarlo de esa manera.

No era una referencia literal, sino una forma de describir a un jugador que parecía escapar de los parámetros habituales del fútbol moderno. Con una disciplina extrema y una capacidad de superación constante, Cristiano construyó una carrera que desafió los límites de la edad y del rendimiento deportivo.

Los números ayudan a entender esa percepción. Con casi mil goles oficiales, cinco Balones de Oro, cinco Champions League y decenas de títulos, el portugués es uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

El Bicho sigue haciendo historia en el Mundial 2026

La vigencia del apodo quedó demostrada una vez más durante el Mundial 2026. Cada actuación destacada del delantero provoca que "Bicho" se convierta rápidamente en tendencia en redes sociales.

Cristiano Ronaldo.

En la goleada de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, Cristiano volvió a ser determinante y marcó dos tantos que alimentaron la ilusión de los portugueses. El equipo luso aparece como uno de los candidatos a pelear por el título y afrontará la última fecha del Grupo K frente a Colombia, el próximo sábado en Miami Gardens.

La posibilidad de que este sea el último Mundial de Cristiano Ronaldo agrega un componente emocional extra a cada partido. El portugués ya confirmó que transita la recta final de su carrera, aunque sigue demostrando que su competitividad permanece intacta.