Con apoyo del oficialismo correntino, Adorni evitó la interpelación en el Congreso por enriquecimiento ilícito

La representación de Corrientes en la Cámara de Diputados de la Nación tuvo un papel determinante para frustrar la sesión especial por la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La ausencia de cuatro legisladores correntinos resultó clave para impedir el quórum y garantizar un nuevo blindaje político al funcionario nacional, cuestionado por denuncias vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito.

La sesión había sido convocada en un contexto de creciente presión política sobre Adorni. Los bloques opositores buscaban impulsar una serie de medidas para que el funcionario brindara explicaciones ante el Congreso sobre distintos cuestionamientos que pesan sobre su gestión. Sin embargo, la estrategia del oficialismo nacional volvió a apoyarse en la ausencia coordinada de legisladores para impedir el desarrollo de la sesión.

En ese esquema, Corrientes aportó un respaldo decisivo. Mientras los representantes libertarios (Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier) actuaron en línea con la estrategia de la Casa Rosada, la posición de Diógenes González generó especial repercusión por tratarse de un diputado de la Unión Cívica Radical vinculado al oficialismo provincial. Tras las críticas recibidas, el legislador salió a justificar su decisión y rechazó las acusaciones de haber contribuido a proteger políticamente al jefe de Gabinete.

“Yo no voy a bailar al ritmo del kirchnerismo, una fuerza que ha castigado y postergado de forma sistemática a los correntinos durante los últimos veinte años”, sostuvo González al explicar su ausencia. Según argumentó, la convocatoria impulsada por la oposición no respondía a una búsqueda genuina de transparencia institucional sino a una estrategia de confrontación política.

“Buscaban armar una sobreactuación de la situación y un show político. En esa sesión no se votaba una moción de censura contra Adorni; se trataba de un pedido de informes y una interpelación que perfectamente pueden tramitarse por las vías ordinarias del Congreso”, afirmó. No obstante, el resultado concreto de la jornada fue que el Congreso no pudo debatir ninguno de los planteos impulsados por la oposición y Adorni evitó exponerse a un nuevo escenario de cuestionamientos públicos.

La posición adoptada por González también dejó al descubierto los niveles de coordinación política existentes entre el bloque radical correntino y la administración provincial encabezada por Juan Pablo Valdés. Consultado sobre una eventual intervención del gobernador en la estrategia legislativa, el diputado evitó confirmar contactos directos, aunque reconoció su pertenencia al esquema político oficialista: “Yo formo parte de un equipo político provincial que juega bajo las mismas reglas institucionales, por lo que trabajamos en permanente coordinación con todo el esquema de gestión”.

Una relación sin frutos

A pesar de que el gobernador Juan Pablo Valdés se alinea a los proyectos del presidente Javier Milei, las promesas de Nación no se ven materializadas en la provincia de Corrientes. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Alfredo de Jesús Ramírez, denunció una drástica desfinanciación en infraestructura por parte de la administración libertaria al señalar que no se pueden realizar bacheos porque "no están enviando plata".

La preocupación de los trabajadores viales se suma a los recientes reclamos de intendentes y legisladores locales, quienes exigen que la Casa Rosada reactive las obras de mantenimiento antes de que el deterioro de las rutas nacionales en Corrientes sea irreversible. La situación afecta directamente a los 1.100 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio correntino, incluyendo arterias vitales para el Mercosur y la producción regional como las rutas 12, 14, 118, 119 y 120. Según Ramírez, el estado de las mismas oscila actualmente entre "regular y malo".

La falta de recursos es tal que las únicas tareas vigentes se reducen a intervenciones mínimas en la Ruta 120, realizadas únicamente porque aún cuentan con material acopiado del año pasado. "La Ruta 14 está en muy mal estado en todo el tramo concesionado. Un día de lluvia parece una laguna", advirtió el referente gremial en diálogo con Radio UNNE. Además, señaló que el riesgo de hidroplaneo y siniestros fatales que esto conlleva para los usuarios.

El caso Adorni

Manuel Adorni quedó envuelto en una fuerte polémica luego de reconocer que omitió más de medio millón de dólares en sus Declaraciones Juradas patrimoniales. El funcionario justificó la omisión afirmando que esos fondos provenían de una inversión inicial de US $200.000 en Bitcoin, la cual le generó una ganancia de US $300.000.

Asimismo distintos videos de entrevistas y clases virtuales del pasado desmienten el relato del funcionario. En registros de 2021 y 2022, el actual Jefe de Gabinete aseguraba públicamente no tener Bitcoins y afirmaba que ni siquiera lo consideraba una inversión.