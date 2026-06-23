Leweling se hará el corte con flequillo en triángulo del brasileño Ronaldo si Alemania gana el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

​El alemán Jamie Leweling prometió el martes que se cortaría el pelo con el flequillo triangular que el brasileño ‌Ronaldo popularizó en 2002, ‌luego de haber cambiado su foto de perfil en las redes sociales por una generada por inteligencia artificial en la que luce el icónico peinado del campeón del Mundo.

Ronaldo, que lució ese corte de pelo durante la campaña que llevó a Brasil a conquistar el título en 2002, envió el martes a Leweling ​una camiseta de ⁠la selección brasileña firmada tras enterarse de la foto de ‌perfil retocada del centrocampista.

"Ya han visto que cambié ⁠mi foto de perfil con este ⁠corte de pelo de Ronaldo. Fue una broma, pero llamó tanto la atención que el verdadero Ronaldo me envió una camiseta. Me ⁠la entregó un periodista brasileño", explicó Leweling en una ​rueda de prensa, mostrando la camiseta de la ‌selección brasileña firmada.

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A continuación, prometió ‌imitar al dos veces campeón del mundo si Alemania ganara ⁠el Mundial.

"Aún quedan algunos partidos hasta la final, pero si ganamos la final, me haré ese corte de pelo. Esa es mi promesa a Alemania", dijo.

Los alemanes se han asegurado el ​primer puesto ‌del grupo con dos victorias sobre Curazao y Costa de Marfil, y disputarán su partido de dieciseisavos de final en Boston.

Aún están a la espera de saber a qué equipo se enfrentarán, pero es poco probable que ⁠den descanso a sus jugadores clave frente a Ecuador el jueves, ya que buscan sumar su tercera victoria en los tres partidos del Grupo E.

"Ecuador cuenta con jugadores que compiten al más alto nivel en Europa. Puede que no hayan tenido un buen comienzo en este Mundial, pero tendremos soluciones", dijo Leweling.

Uno de los puntos fuertes ‌de Alemania es la profundidad de su equipo: el suplente Deniz Undav marcó los dos goles en la victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil y su compañero Nadiem Amiri, también suplente, dio una de las asistencias. Undav, compañero de Leweling en el VfB ‌Stuttgart, marcó tres goles y dio dos asistencias en los dos primeros partidos.

"Es fantástico ver a Deniz ahí arriba (en la lista de goleadores). ‌Se lo merece ⁠plenamente", dijo Leweling. "Tenemos un espíritu de equipo muy bueno y parece que se nota. En el banquillo ​nos lo pasamos bien, hablamos mucho. Cuando salimos al campo, estamos ilusionados. El sábado funcionó muy bien para los suplentes".

Con información de Reuters