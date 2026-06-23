La FIFA confirmó que Donald Trump participará de la premiación del Mundial 2026 junto a Gianni Infantino. La decisión generó polémica y reavivó críticas.

A menos de un mes para la final del Mundial 2026, una decisión de la FIFA desató una fuerte controversia. Gianni Infantino, presidente del ente rector, confirmó que Donald Trump estará presente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y participará de la entrega del trofeo al campeón de la Copa del Mundo. El anuncio reavivó cuestionamientos sobre la creciente cercanía entre el presidente de Estados Unidos y la máxima autoridad del fútbol mundial.

Infantino reveló este martes que Trump tendrá un papel central en la ceremonia más importante del Mundial 2026. El mandatario estadounidense acompañará al dirigente suizo durante la entrega del trofeo al seleccionado que se consagre campeón el próximo 19 de julio en el MetLife.

La confirmación llegó durante una entrevista concedida por Infantino al programa Fox & Friends, donde aseguró que ambos compartirán la ceremonia de premiación. “Vamos a estar juntos disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador”, expresó el dirigente, quien mantiene una estrecha relación con el presidente norteamericano desde hace varios años.

La relación entre Gianni Infantino y Donald Trump

El vínculo entre Infantino y Trump se ha fortalecido de manera significativa en los últimos años. Desde el regreso del líder republicano a la Casa Blanca en 2024, ambos protagonizaron múltiples encuentros institucionales relacionados con la organización del Mundial 2026, cuya sede comparten Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Infantino visitó la Casa Blanca y llevó personalmente el trofeo de la Copa del Mundo al Despacho Oval para fotografiarse junto al mandatario. Además, durante el sorteo oficial del torneo realizado en Washington, el titular de la FIFA entregó a Trump el denominado Premio FIFA de la Paz, una distinción que también generó debate en distintos sectores deportivos.

La decisión de la FIFA trae inevitablemente el recuerdo de una escena que se volvió viral durante la final del Mundial de Clubes disputada en el mismo estadio. En aquella oportunidad, Trump permaneció sobre el escenario junto a los futbolistas del Chelsea mientras el capitán Reece James levantaba el trofeo de campeón. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron críticas porque el foco de la celebración quedó parcialmente desplazado de los jugadores.

Finalmente, fue el propio Gianni Infantino quien intervino para retirar al mandatario del centro de la escena y permitir que el plantel inglés protagonizara los festejos. Ahora, muchos observadores se preguntan si una situación similar podría repetirse durante la final del Mundial 2026.

La ausencia de Trump durante el torneo

Paradójicamente, Trump todavía no asistió a ningún encuentro de la Copa del Mundo pese a que Estados Unidos es uno de los países anfitriones. El mandatario estuvo ausente en el debut del seleccionado estadounidense frente a Paraguay en Los Ángeles y tampoco presenció el encuentro ante Australia en Seattle, donde el equipo dirigido por Mauricio Pochettino aseguró su clasificación a la siguiente instancia.

Su participación pública se limitó principalmente a mensajes en Truth Social y a contactos privados con integrantes de la selección. Antes del estreno mundialista, incluso mantuvo una conversación telefónica con Pochettino para transmitirle su respaldo y desearle éxito durante la competencia.

Por qué la decisión genera polémica

La presencia de líderes políticos en grandes eventos deportivos no es una novedad. Sin embargo, la participación activa de Donald Trump en la entrega del trofeo ha provocado cuestionamientos por parte de aficionados y analistas. Algunos consideran que la ceremonia debería estar centrada exclusivamente en los futbolistas y en el logro deportivo del campeón.

Otros entienden que se trata de una decisión lógica teniendo en cuenta que Estados Unidos es organizador del certamen y que Trump ocupa la presidencia del país anfitrión. Lo cierto es que el anuncio volvió a instalar el debate sobre la relación entre política y deporte, un tema que históricamente acompaña a las grandes competencias internacionales.

Mientras la polémica continúa creciendo, la FIFA ya trabaja en los preparativos para la definición del torneo más importante del planeta. La final del Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más vistos de la historia y ahora suma un ingrediente extra: la presencia de Donald Trump junto a Gianni Infantino en el momento de coronar al nuevo campeón del mundo. La decisión ya divide opiniones, pero garantiza que la ceremonia de premiación estará bajo la mirada de millones de espectadores alrededor del planeta.