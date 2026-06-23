La FIFA podría interceder con sanciones en el caso de Julián Álvarez, Atlético Madrid y Barcelona.

La puja por Julián Álvarez entre Atlético de Madrid y Barcelona en España suma un capítulo, que en esta oportunidad se trata de una posible intervención de la FIFA. Mientras el delantero de 26 años se encuentra en pleno Mundial 2026 con la Selección Argentina, ya metió presión públicamente para marcharse del club de la capital hacia Catalunya.

"Por ahí no es el momento de hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme y trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es la transferencia... Sólo voy a decir que quiero cumplir mi sueño", disparó el crack cordobés surgido en River Plate acerca de su futuro profesional. Sus declaraciones cayeron como una verdadera bomba en el "Aleti", que hace dos temporadas le pagó cerca de 95 millones de euros a Manchester City por su ficha.

Por qué la FIFA podría intervenir con sanciones en el caso Julián Álvarez

La oferta oficial de Barcelona a Atlético de Madrid de 150 millones de euros ya fue rechazada, pero el caso no termina allí y la novela continúa. Es que el reglamento le da la razón al "Colchonero", que denunciará al "Barsa" por intentar fichar al goleador sin su consentimiento. La norma vigente del Estatuto y la Transferencia de Jugadores del máximo organismo del fútbol global contempla sanciones concretas para este tipo de situaciones.

Si se establece que el nuevo club indujo al jugador a romper su contrato durante el período protegido, la reglamentación resulta contundente: "Se impondrá al nuevo club la prohibición de inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional, por dos períodos de inscripción completos y consecutivos". En cuanto al denominado "período protegido", en la FIFA rige que cuando un jugador de entre 23 y 28 años firma un contrato, ese período de protección es de tres temporadas completas o tres años, lo que ocurra primero. Julián Álvarez tiene 26 años y llegó al Atlético en el verano de 2024, con un convenio actual hasta el 30 de junio de 2030. Está, por lo tanto, dentro del período protegido.

La regla también incluye una presunción automática que complica a Barcelona: si el jugador firma un nuevo contrato dentro de los 45 días posteriores a la ruptura de un vínculo, se presumirá que el nuevo club lo indujo a romperlo. Esa presunción sólo puede ser revertida si el equipo demuestra ante el Tribunal del Fútbol que "no influyó" taxativamente en la decisión del jugador.

La FIFA también podría sancionar a Julián Álvarez

Lejos de quedar exento de esta situación, el astro cordobés no saldría ileso ni mucho menos. Es que el reglamento establece una sanción deportiva de cuatro meses sin jugar en partidos oficiales, extensible a seis meses en circunstancias agravantes. Además, el contrato no puede rescindirse unilateralmente durante un período de competición.

Si así ocurriera, el club recibiría una indemnización íntegra por los daños causados, calculada en base al valor de los servicios del jugador, el valor de transferencia perdido y los costos de sustitución. Por lo tanto, el posible traspaso de Atlético de Madrid a Barcelona ingresó en un túnel oscuro y por ahora sin salida, mientras el protagonista de esta historia suma minutos de a poco en el Mundial 2026 con la Selección Argentina tras superar un esguince grave en el tobillo. Esta novela tan delicada recién comienza y promete más capítulos todavía en el mercado de pases en Europa.

Julián Álvarez suma minutos de a poco en el Mundial 2026.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid