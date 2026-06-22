En qué pueblo de Córdoba nació Julián Álvarez, jugador de la Selección Argentina

Julián Álvarez, delantero de la selección de Argentina. (Crédito de foto: AFA)

Julián Álvarez es, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes del fútbol argentino actual. El joven delantero de la selección, conocido popularmente como "La Araña" por su letal capacidad para recuperar balones y definir en el área chica, se formó en las inferiores de River Plate antes de dar el gran salto a Europa. Con la camiseta albiceleste ha tenido un rol protagónico gracias a su entrega incansable y su notable cuota goleadora, sumando gritos clave en las redes internacionales que desataron la locura de todo un país y lo transformaron en una pieza indispensable en el esquema ofensivo del equipo.

Calchín: el pequeño rincón cordobés que exportó orgullo

El origen de esta estrella del fútbol se encuentra en Calchín, un tranquilo y entrañable pueblo situado en el este de la provincia de Córdoba, sobre la Ruta Provincial 13 y a unos 140 kilómetros de la capital cordobesa. Esta pequeña localidad, que cuenta con una población de poco más de 3,000 habitantes, se caracteriza por su vida ligada a la actividad agrícola y la calidez de su gente. En sus calles de tierra y asfalto se respira fútbol, y es allí donde se encuentra el Club Atlético Calchín, la institución que comparte los colores blanco y rojo con River, y donde el delantero dio sus primeras e inolvidables patadas a la pelota antes de ser descubierto por el mundo entero.

La participación de Julián en el Mundial 2026

De cara al actual desafío mundialista, el atacante forma parte de la lista oficial y llegó con la firme intención de revalidar su gran presente en la máxima cita del fútbol global. Las expectativas sobre el campo de juego son inmensas y el cuerpo técnico confía ciegamente en su potencial. De hecho, el atacante ya empezó a sumar valioso rodaje competitivo en este certamen al disputar unos minutos frente al seleccionado de Argelia, un exigente encuentro que sirvió para ajustar las piezas del plantel y demostrar que el delantero cordobés está completamente listo para saltar al campo cada vez que la patria futbolera lo necesite. Mientras tanto, en su Calchín natal, miles de vecinos se reúnen ante las pantallas con banderas celestes y blancas para empujar a la distancia a su ciudadano ilustre.