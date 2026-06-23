La Selección Argentina tiene día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial

La Selección Argentina logró la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo J, después de la victoria por 2 a 0 ante Austria y el triunfo de Argelia por 2 a 1 ante Jordania. La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni ya sabe cuándo volverá a presentarse en la Copa del Mundo después del último partido de la fase de grupos ante el combinado jordano, que será el sábado 27 de junio a las 23 horas de nuestro país. De hecho, ya tiene fecha, hora y sede definidas para este compromiso correspondiente a la próxima ronda.

El cruce con el rival todavía a definir será el viernes 3 de julio desde las 19 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami. Hasta el momento, el duelo sería ante Uruguay, segundo del Grupo H, aunque todo se definirá en la jornada que le dé el cierre a la zona. Este viernes 26 a las 21 horas de nuestro país, la "Celeste" se verá las caras con España y Cabo Verde con Arabia Saudita para determinar el adversario de los 16avos.

Con qué rival se puede enfrentar Argentina en 16avos del Mundial 2026

Más allá de lo que suceda contra Jordania en el tercer partido de la fase de grupos, a la "Albiceleste" no habrá forma de arrebatarle el primer puesto, incluso si la igualan en puntos y la superan por diferencia de gol. El primer criterio de desempate es el denominado "Olímpico" y el combinado nacional tiene ventaja sobre Argelia y Austria -los únicos que lo pueden igualar en puntos- por haberlos vencido. Incluso si alguna de las dos selecciones gana y supera a Argentina en diferencia de gol, los de Scaloni -con una hipotética derrota- igualmente quedarán primeros, por lo que ya tienen su lugar asegurado en 16avos.

Lionel Messi festejando su segundo gol contra Austria en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España si:

Uruguay vence a España y hay empate en Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

Uruguay vence a España y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde.

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay si:

Uruguay empata con España y sucede lo mismo en Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde si:

España vence a Uruguay y Cabo Verde a Arabia Saudita.

España vence a Uruguay y hay empate en Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

La Selección Argentina enfrentará a Arabia Saudita si:

España vence a Uruguay y Arabia Saudita a Cabo Verde.

Hay empate en España vs. Uruguay y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver online el partido ante Jordania

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.​​​​​​​