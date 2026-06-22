Scaloni sobre el planteo de Austria: "No había que apresurarse"

Después de que Argentina asegurara su pase a los 16avos de final del Mundial con una victoria sobre Austria, el entrenador Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa para analizar el partido y el momento clave del encuentro: el penal errado por Lionel Messi.

El DT reconoció que la jugada del penal fue “muy buena” y admitió que convertir ese gol hubiera cambiado la dinámica del partido. “No dejó de ser un golpe. El equipo había hecho dos o tres cosas buenas. La jugada del penal fue muy buena. Culminarla hubiera sido maravilloso. Teníamos la sensación de que si hacíamos ese gol hubiera sido diferente”, señaló Scaloni, aunque destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a esa situación adversa.

Durante la pausa de hidratación, Scaloni aprovechó para transmitir un mensaje de calma y paciencia a sus jugadores. “Les dije que había cosas para mejorar, que siendo pacientes moviendo la pelota de un lado al otro encontrábamos los pases. Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir. No había que apresurarse. Si la jugada tenía que durar dos minutos, que durara dos minutos”, explicó el entrenador.

El compromiso de Messi durante el partido también fue un punto destacado por Scaloni. Más allá del penal fallado, el capitán se mostró activo y comprometido en la cancha, incluso recuperando balones clave para generar ocasiones de gol. “Creo que incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo por no tener la pelota, trabajó, robó una pelota para una de las jugadas de gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Es impresionante lo que genera él. Ya no sé más qué decir sobre él. Hasta cansa”, dijo con una sonrisa el entrenador.

Respecto al desarrollo del partido en Dallas, Scaloni calificó el encuentro como un desafío que requirió fortaleza y resistencia. “Sufrimos, pero sabemos sufrir. Eso es un mérito del equipo, que supo qué hacer. Es un rival complicado, de mucha altura y físico. Contento por haber clasificado. Parecía que iba a ser fácil, pero no”, afirmó.

Por último, el DT se refirió a la salida temprana de Cuti Romero, que debió abandonar la cancha a los 55 minutos por una molestia en la pierna derecha. “No sabemos el alcance de su tema. Era algo que venía teniendo. Esperemos que no sea nada, no solo porque sea importante. Siempre es mejor tenerlos a todos”, concluyó Scaloni, dejando abierta la incógnita sobre la recuperación del defensor.