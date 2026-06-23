No se vio en TV: el gesto de Messi al banco de Austria mientras lo provocaban

No se vio en TV: el gesto de Messi al banco de Austria

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la cancha con dos goles con la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026, pero también con un gesto que no se vio en la TV en pleno partido. El astro rosarino erró un penal a los 9 minutos de la primera mitad, marcó el primer gol de la tarde y desde el banco austríaco recibió reclamos por dicha acción. Sin embargo, el hombre del Inter Miami de Estados Unidos no tardó en responder y regaló una reacción que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El gesto de Messi contra el banco de Austria que no se vio en la TV

Después de una gran jugada en la que Facundo Medina asistió al diez después de que Thiago Almada la deje pasar, fue el propio Messi el que se tomó revancha del remate fallado para abrir el marcador. Claro que, todo Austria reclamó una infracción previa a dicho tanto y el excrack del Barcelona fue el principal apuntado. Por este motivo, contestó haciendo gestos, con una mirada desafiante y las cejas levantadas al banco austríaco. El video trascendió rápidamente y los millones de fanáticos recordaron el famoso "andá pa' allá, bobo" del Mundial Qatar 2022 contra Wout Weghorst o incluso del Topo Gigio a Louis van Gaal tras el segundo gol contra Países Bajos.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 18 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi marcó un doblete para la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026

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El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. El contrincante se confirmará el próximo viernes 26 cuando se defina el Grupo H entre los cuatro equipos mencionados, de los cuales todavía ninguno clasificó a la siguiente fase.