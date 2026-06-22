El descargo de Ariel Rodríguez tras decir que es un "Mundial de mierda" al aire de TyC Sports: "Ustedes lo saben"

El periodista Ariel Rodríguez explicó por qué se le escapó que es un "Mundial de mierda" al aire de TyC Sports.

El periodista Ariel Rodríguez quedó en el centro de la polémica tras un comentario que salió al aire sin saber que tenía el micrófono prendido. En el mismo, se pudo escuchar como el conductor de TyC Sports aseguró que el Mundial que se está jugando en Estados Unidos es una "mierda". Tras viralizarse el clip, el propio protagonista publicó un descargo en su cuenta de X (ex Twitter) para aclarar la situación.

"Bueno, me dicen que al aire sale una frase... 'Mundial de m...', digo, 'Mundial de mierda', con Joaquín hablando de la interna. Esto es una interna que tenemos todos los días, no es lo que pienso, no lo dije al aire. Es una frase que se escapó al pasar, porque en la interna hablamos de un buen juego, un buen juego. Yo lo que digo es que es un Mundial donde hay un par de equipos, al ser muchos, que obviamente... Hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles. Pero estamos todos partiendo de la base de que estamos hablando de un muy buen Mundial, que simplemente es una cargada interna que tenía con Joaquín. No es lo que pienso", aseguró Ariel Rodríguez.