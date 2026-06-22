Escándalo en TyC Sports por lo que se escuchó en el micrófono al aire: “Mundial de mier…”

El periodista Ariel Rodríguez protagonizó un incómodo momento al aire por TyC Sports.

Comenzó el Mundial 2026 y la Selección Argentina afronta su segundo partido en el certamen frente a Austria. En ese sentido, durante la previa de TyC Sports se vivió un momento incómodo al aire, luego de que Ariel Rodríguez realizará un comentario sobre la Copa del Mundo con el micrófono abierto, una situación que no pasó desapercibida para los televidentes.

Durante una transmisión en vivo de TyC Sports, en la previa del encuentro, el periodista creyó que no estaba al aire y lanzó un comentario que quedó registrado por los micrófonos: “Tus grandotes, que te gustan. En el Mundial este de mierda…”. Pese a la situación, su colega Gastón Edul continuó con normalidad la cobertura y presentó la información del partido: “Ya se viene el partido. Escuchalo a Gastón Edul con los 11 de Argentina para enfrentar a Austria”.

En cuestión de minutos, el fragmento se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones de los usuarios, quienes cuestionaron al periodista por sus dichos. Ante la repercusión del episodio, Ariel Rodríguez decidió romper el silencio y aclarar los hechos a través de un video.

La explicación de Ariel Rodríguez

Tras este incidente al aire, el periodista optó por grabar un video para explicar lo sucedido y aclarar el error: "Me dicen que al aire sale la frase 'Mundial de mierda'. Yo digo 'Mundial de mierda' hablando de la interna. Cosas internas que tenemos todos los días, no es lo que pienso”.

Asimismo continuó: “No lo dije al aire. Fue simplemente una frase que se escapó al pasar. Porque en la interna hablamos del buen juego, del mal juego, y yo lo que digo es que es un Mundial donde hay un par de equipos, al ser muchos, que obviamente hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles”.

Finalmente sumó: “Obviamente estamos todos partiendo de la base que estamos viendo un muy buen Mundial, que simplemente fue una cargada interna que tenía con Joaquín. No es lo que pienso”.

