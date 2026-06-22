La dedicatoria de Lionel Messi tras su gol a Austria.

La Selección Argentina está disputando ante Austria su segundo partido en esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Luego de la victoria por 3-0 contra Argelia, con la pletórica actuación de un Lionel Messi que deleitó a todos con un hat-trick, una victoria ante los europeos basta para abrochar el pase a la próxima ronda.

Esto último se esta cumpliendo, luego de que La Pulga marcara el 1-0 parcial a los 38 minutos del primer tiempo, superando así a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competición más importante que tiene el fútbol. Desde luego sus compañeros fueron a abrazarlo tras anotar, para celebrar la proeza del capitán, aunque en Arlington todos se quedaron con un gesto en particular de este.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria.

La emotiva dedicatoria de Lionel Messi

Mientras corría hasta la esquina donde se concentraban muchos de los hinchas argentinos, el ex Barcelona y PSG llevó sus manos al frente y, con ambos dedos índices extendidos, apuntó a un sector en particular del graderío. Sin embargo, no quedó del todo claro si era para alguien en especial o simplemente fue para la hinchada.

Uno podría presumir que allí estaban sus hijos y Antonella Roccuzzo, aunque lo cierto es que es un detalle desconocido. De todos modos, tras ello llegó el abrazo con el resto de sus compañeros de equipo, con los que ahora La Albiceleste se está imponiendo por 1-0 ante Austria. Luego de este choque, tan solo quedará Jordania para cerrar el Grupo J y dar lugar así a la instancia de eliminación directa.