Eligieron seguir sus raíces: los franceses que no juegan para la Selección de Francia en el Mundial 2026

Francia es el país que más jugadores aporta al Mundial 2026.

Durante los últimos años, la Selección de Francia se ha caracterizado por tener en su plantel a jugadores que, o no son franceses o tienen raíces en otros países, generalmente de África, como producto de corrientes colonizadoras. No obstante, hay algunos futbolistas que, a pesar de haber nacido en territorio galo, se negaron a representar a la bandera tricolor a nivel selección, varios de los cuales están en el Mundial 2026.

De hecho, Francia representa el índice más alto de jugadores nacidos en sus límites, pero la mayoría juega para otros equipos en esta edición de la Copa del Mundo. Tal es así que, además de los 23 futbolistas que representan a “Les Bleus”, hay otros 53 jugadores desperdigados entre las otras selecciones participantes, entre las que Argelia cuenta con un total de 13 franceses en su plantel.

Luca Zidane, Melvin Mastil, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Samir Chergui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa y Farès Ghedjemis son los galos que están en la lista argelina, algunos de los cuales estuvieron presentes en el debut con la Selección Argentina. Por detrás del conjunto africano se encuentra Haití, con 12, seguido por la República Democrática del Congo con 11.

La lista sigue con Senegal (10), Costa de Marfil (8), Túnez (7), Marruecos (6), Ghana (3), Cabo Verde (3), Egipto (1), España (1) y Qatar (1). Ahora bien, si bien Francia es la referencia más evidente, no es una rareza tener extranjeros en el plantel, algo que sucede en la mayoría de los equipos para este Mundial, incluso en el conjunto albiceleste, que tiene a Giuliano Simeone y Nico Paz, quienes nacieron en Roma e Islas Canarias, respectivamente.

Por fuera de esos ingresos, Argentina también tiene representantes en otras selecciones, como son los casos de Hernán Galíndez (Ecuador), Santiago Giménez (México), Fernando Muslera (Uruguay) y el combo de Alejandro Romero Gamarra, Juan José Cáceres y Andrés Cubas (Paraguay). Cabe mencionar que solo ocho planteles que tienen una lista completamente nativa.

Zidane (Argelia) es hijo de Zinedine Zidane y nació en Francia.

Los resultados de la segunda fecha del Mundial 2026