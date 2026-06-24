La Justicia intimó al Gobierno a restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

Luego de muchas idas y vueltas, la Justicia intimó este miércoles a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a que restituya efectivamente la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Javier Milei había dado de baja a la jubilación de privilegio de la ex mandataria en noviembre de 2024, luego que se confirmara su condena por parte de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad.

En febrero de este año, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había aceptado el recurso presentado por la dirigente peronista y dispuso la suspensión parcial de la resolución del organismo estatal previsional. Ahora, el documento establece un plazo de 10 días para que la demandada "dé cumplimiento de lo resuelto por la Sala III" en el mencionado fallo.

"Déjase expresamente aclarado que la presente intimación se limita al cumplimiento de la medida cautelar en los términos en que fue concedida por el Superior, no comprendiendo el pago de sumas retroactivas ni intereses, por no haber sido ello materia de decisión en la medida cautelar otorgada", señaló el documento.

A fines de 2024, el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamentó la medida por la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal. El funcionario, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito, indicó que la quita de la pensión y su jubilación significaba "un ahorro de 21 millones 827 mil".

Pensión de Cristina Kirchner: la batalla legal por los beneficios de la expresidenta

El conflicto previsional sumó varios capítulos desde que comenzó la batalla legal en noviembre de 2024, cuando la jueza Karina Alonso Candis rechazó un primer amparo de la exmandataria Cristina Kirchner. Tras la apelación de su abogado, Facundo Fernández Pastor, el expediente llegó a la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo que generó un cruce de resoluciones que definió la situación actual de ambos beneficios.

Por un lado, el tribunal respaldó parcialmente al Gobierno al avalar la quita de la asignación vitalicia como ex presidenta. Los camaristas consideraron que la condena firme en la causa Vialidad, por la cual Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, habilita administrativamente esa suspensión.

Sin embargo, el criterio para la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner fue opuesto. En febrero, la Sala III (sin la intervención de la jueza Nora Dorado, de licencia) ordenó suspender los efectos de la resolución de la ANSES y restituir la pensión mientras dure el juicio.

Los jueces argumentaron que el organismo no podía dar de baja el beneficio de forma definitiva y cuestionaron que se utilizaran "cuestiones de honor" como fundamento legal. Esta postura quedó firme en abril, cuando la misma Cámara rechazó un recurso extraordinario del organismo previsional para frenar la devolución.