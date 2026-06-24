Ricardo Lorenzetti sobre la condena de Cristina Kirchner: “Judicialmente se terminó”

Lorenzetti dio por cerrado el proceso judicial que condenó a Cristina Kirchner.

A un año de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se pronunció de manera categórica sobre el estado del proceso al asegurar que el tema está cerrado desde el punto de vista judicial. De esa manera, el magistrado buscó dar un cierre definitivo a las especulaciones sobre posibles revisiones de la sentencia.

“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, sentenció el juez al ser consultado sobre los reclamos de diversos sectores de la militancia que exigen la liberación de la titular del Partido Justicialista (PJ). En declaraciones a TN, Lorenzetti fue enfático al señalar que, si bien comprende el malestar de quienes no comparten la decisión, el marco institucional debe respetarse: “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”.

El magistrado detalló que el expediente llegó a la instancia final a través de un recurso de queja, el cual fue rechazado por el tribunal debido a fallas formales en su presentación. En este contexto, hizo un llamado a proteger el prestigio de las instituciones al advertir que su desprestigio termina por “debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”. No obstante, Lorenzetti no evitó calificar la situación personal de la ex mandataria como un hecho de gravedad para el país: “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.

Mientras la militancia kirchnerista, encabezada por Máximo Kirchner, realizó actos en Parque Lezama exigiendo la libertad de su conductora, dentro del propio peronismo surgieron voces que coinciden con la mirada del juez. La senadora Carolina Moisés, por ejemplo, fue tajante al respecto: “Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Seamos realistas. Hoy está condenada en última instancia. Es un dato de la realidad. No hay más lugar donde apelarlo”, manifestó en diálogo con el canal de streaming Gelatina.

Un nuevo sistema para la transparencia judicial

Más allá del caso puntual de la ex presidenta, Lorenzetti aprovechó para remarcar la necesidad urgente de modificar el sistema de concursos judiciales. Según el juez, el sistema actual permite la manipulación y fomenta que los candidatos dependan de "padrinos políticos". “Tienen la idea de que lo mejor que se puede hacer es pasar a un amigo/a al Poder Judicial”, criticó, subrayando que la ciudadanía espera magistrados imparciales y basados en el mérito,.

Para abordar este problema, Lorenzetti, junto al juez Carlos Rosenkrantz y con el impulso del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, presentó un Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. Esta iniciativa busca cubrir las más de 200 vacantes existentes en el fuero federal mediante un sistema tecnológico avanzado que garantice el anonimato y la objetividad.

El proyecto propone una prueba de oposición automatizada con 120 preguntas seleccionadas de un banco de 2.000, además de un legajo digital individual y permanente para cada postulante. La propuesta ya cuenta con el respaldo de entidades como el Colegio Público de la Abogacía y la asociación IDEA, quedando ahora supeditada a la evaluación del Consejo de la Magistratura.