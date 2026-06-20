En el Día de la Bandera y a un año de ser detenida la expresidenta Cristina Kirchner, miles de personas se congregaron esta tarde en el Parque Lezama para pedir por su liberación. Los manifestantes, entre jubilados, trabajadores y militantes peronistas, no solo le brindaron cariño a la exmandataria sino que también criticaron las políticas del gobierno de Javier Milei.

Cerca de las 14 horas, el parque en el barrio porteño de San Telmo comenzó a colmarse por cientos de personas que llegaban con banderas de Argentina y carteles con mensajes a favor de la dos veces presidenta del país. La convocatoria fue lanzada bajo la consigna "Cristina Libre y contra la proscripción" y reunió a referentes del Partido Justicialista (PJ), La Cámpora, el Frente Renovador (FR), el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), organizaciones sociales y sectores sindicales.

Desde el escenario montado en el anfiteatro del parque, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner pidió por su liberación "porque es inocente" y reafirmó que "la única manera de que la patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino". "Con Cristina presa quieren ponerle un limite a la sociedad argentina", dijo Máximo Kirchner.

Y luego agregó: "No solo es la proscripción de Cristina, es la de millones y millones de compatriotas que confían en esa persona, que supo llevar a la Argentina a un lugar mucho mejor del que está". "La queremos en la Rosada", insistió.

Pese a las expectativas por un mensaje de Cristina Kirchner desde San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en el caso Vialidad, finalmente no sucedió.

Algunos de los referentes peronistas que asistieron al evento fueron Jorge Taiana, Teresa García, Mario Manrique, Carlos Castagneto, Leopoldo Moreau, Kelly Olmos, Carlos Heller, Carlos Zannini, Mayra Mendoza, Federico Otermín, Mariano Recalde, entre otros.

Cariño a CFK y enojo contra Milei

Además de los dirigentes, cientos de seguidores y militantes se acercaron desde distintas partes del país con afiches y banderas a favor de la liberación de la exmandataria. "El pueblo tiene que estar acá. Nadie me pagó nada, vinimos por nuestros propios medios. No somos planeros ni corruptos. Hay que defender nuestros derechos y luchar por la patria", dijo al móvil de C5N una mujer llamada Gisela, llegó desde Mendoza para participar de la convocatoria.

No solo había muestras de cariño a la expresidenta sino también duras críticas a la situación actual que atraviesa el país tras más de dos años y medio de gestión mileísta. "Hago malabares, no llego, estoy endeudada con tarjetas y prestamos. Es un desatare", agregó Natalia, que se acercó desde Banfield.

Los organizadores de la movilización a Parque Lezama dejaron trascender que finalmente la convocatoria no contará con una marcha al domicilio de Cristina Kirchner en San José 1111 sino que finalizará en el parque de San Telmo.