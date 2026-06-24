Advierten que los cambios en la Ley de Tierras plantea riesgos para el país.

En el marco de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, científicos, especialistas, referentes sociales, representantes eclesiásticos, académicos, dirigentes sindicales, militares y ex combatientes analizarán las consecuencias que podría tener el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” sobre el control del territorio, las zonas de frontera, los recursos estratégicos y la soberanía nacional.

La actividad, que se llevará a cabo desde las 17 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, pondrá el foco en las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Tierras Rurales y los mecanismos que hoy limitan la concentración extranjera de tierras, protegen cuerpos de agua, áreas estratégicas y zonas de frontera.

Desde los diferentes sectores convocados advierten que ese aspecto de la norma podría tener efectos regresivos sobre la seguridad y defensa nacional, al “reducir el control territorial de las zonas de frontera” y “facilitar el desarrollo del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras actividades de crimen organizado”.

Territorio, fronteras y soberanía

La jornada, que se llevará a cabo en la comisión que preside el senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, estará organizada en tres bloques temáticos. El primero, titulado El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos, contará con las exposiciones de Matías Oberlin (CONICET y Observatorio de Tierras PRIHA-FCE-UBA), Florencia Gómez (Ceppas y ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales), Ernesto Alonso (CECIM La Plata), Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados), Lucía Yáñez (CIEPA-FAUBA) y Nahuel Levaggi (UTT y Mesa Agroalimentaria).

El segundo bloque, Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina, reunirá al senador nacional Jorge Capitanich, la subsecretaria de Políticas Ambientales de la provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro, el general brigadier retirado Fabián Brown y el especialista en relaciones internacionales y geopolítica Juan Gabriel Tokatlian.

La actividad concluirá con el bloque Defender nuestro territorio: una causa nacional, en el que participarán el secretario general del Sindicato del Seguro y cosecretario general de la CGT, Jorge Solá; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general retirado Martín Paleo; el obispo de Chascomús e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Juan Ignacio Liébana; y “Wado” de Pedro.

Durante la jornada se debatirán las consecuencias que distintos especialistas advierten respecto de las modificaciones impulsadas por el proyecto oficial, entre ellas la eliminación de límites a la concentración extranjera de tierras rurales, la flexibilización del control sobre zonas de frontera y cuerpos de agua estratégicos, los cambios en el régimen de expropiaciones, la aceleración de procesos de desalojo y la modificación de las restricciones vigentes para el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios.