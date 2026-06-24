Pronóstico y estadísticas de Bosnia vs Qatar por el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina y 1atar cierran su participación en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido a todo o nada que se disputa en el Estadio Seattle. Ambas selecciones cosechan un solo punto en el Grupo B tras haber registrado un empate y una derrota en sus primeras funciones. Con el duelo simultáneo entre Suiza y Canadá definiendo los primeros lugares, bosnios y qataríes necesitan imperiosamente la victoria para aspirar a meterse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El combinado europeo viene de sufrir un duro golpe tras caer por 4 a 1 ante Suiza, un partido accidentado en el que sufrieron una expulsión y no pudieron sostener el ritmo en el segundo tiempo. Por su parte, la escuadra asiática llega golpeada en su diferencia de gol (-6) luego de caer goleada por 6 a 0 frente a Canadá, lo que los obliga a buscar un triunfo abultado en el estado de Washington para alimentar la ilusión.

El registro general entre ambas escuadras en la categoría absoluta masculina es sumamente equilibrado y cuenta con dos capítulos previos en el plano internacional, ambos de carácter amistoso. El primer cruce se dio en el año 2002 y terminó con victoria de qatar por 2 a 0, mientras que el último enfrentamiento data de agosto de 2010, finalizando en un empate 1 a 1. La cita en Seattle representará el primer duelo oficial de su historia en una Copa del Mundo.

Las campañas recientes exponen las dificultades que han tenido ambos bandos para consolidar la regularidad en el plano de máxima exigencia. Bosnia y Herzegovina arriba a este compromiso sosteniendo un andar irregular en su decena de presentaciones más recientes entre oficiales de la UEFA y preparación. El conjunto balcánico mostró interesantes facetas ofensivas en su debut ante Canadá (empate 1 a 1), pero las desatenciones en el retroceso defensivo frente a los suizos le impidieron rescatar unidades.

Por la vereda opuesta, el balance numérico de qatar en sus últimos diez compromisos refleja un bache marcado tras haber alcanzado el éxito en su confederación. El seleccionado asiático arrastra problemas para contener los ataques directos y veloces, una falencia que quedó al desnudo en la última fecha en Vancouver. El cuerpo técnico centró los trabajos de los últimos días en recuperar el orden táctico para disputar la posesión en el mediocampo.

En la faceta ofensiva, la gran carta y emblema de los Dragones Azules sigue siendo la presencia de su histórico delantero Edin Džeko, acompañado en la rotación por el desequilibrio de Ermin Mahmić, autor del único descuento en la jornada pasada. Por el seleccionado qatarí, las llaves del gol descansan sobre la jerarquía de su extremo Akram Afif y la peligrosidad del experimentado Hassan Al-Haidos en los últimos metros.

Ficha del partido: Bosnia y Herzegovina vs. qatar