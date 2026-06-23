Flavio Azzaro no dudó en responder duramente contra Eduardo Feinmann a través de X.

La relación entre Flavio Azzaro y Lionel Messi está marcada históricamente por la tensión. Las duras críticas que el comunicador lanzó contra el capitán argentino durante algunos de los momentos más difíciles de la Selección rápidamente vuelven a escena en las redes sociales cada vez que surge la oportunidad. En ese contexto, Eduardo Feinmann citó un tweet de Azzaro y el periodista no dudó en responderle inmediatamente.

En la red social X se viralizó un fragmento de archivo en el que Flavio Azzaro sostenía que la Selección Argentina necesita una renovación y que ese proceso también incluye a Lionel Messi. Además, el periodista cuestionó con dureza la influencia del capitán y ponía en duda que fuera el jugador estrella del equipo.

Este tweet alcanzó varias interacciones y llegó al periodista Eduardo Feinmann quien comentó: “¿Este tipo todavía existe en los medios? Este mercenario de plataformas de juego ilegal, sigue opinando de fútbol? ¿Con qué autoridad moral?”. Sin embargo, rápidamente Azzaro retrucó y le contestó: “No solo existo, sino que además tengo mi medio. Que lo creé para no ser un esclavo como vos”.

El historial de Eduardo Feinmann y Flavio Azzaro

Tras la polémica que envolvió a Luzu TV luego de que Florencia Peña anunciará al aire la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el periodista Eduardo Feinmann apuntó contra la actriz con un comentario que generó un fuerte rechazo en redes sociales: “Se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans, andá al teatro, ocúpate de eso”.

En ese marco, Flavio Azzaro salió al cruce y le respondió: “Quiero hablar de Feinmann porque hay muchos que le tienen miedo y yo le tengo cualquier cosa menos miedo. Primero que nada, ¿qué carajo te importan los anunciantes de un canal? Segundo, vos hace 48 horas fuiste el que contó la enfermedad del papá de Messi cuando la familia no quería contarlo. No tenés autoridad moral para hablar de nadie, Feinmann. Ni hoy ni mañana ni nunca”.