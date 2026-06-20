Flavio Azzaro explotó contra Feinmann y lo expuso por su ataque contra Flor Peña: “Por plata”

Azzaro apuntó contra Feinmann.

Las repercusiones por la fake news que contó Florencia Peña en Luzu TV alrededor de un falso deceso de Jorge Messi, padre de Lionel, no paran de crecer. Y uno de los que más leña le puso al fuego fue Eduardo Feinmann.

¿Qué dijo Feinmann sobre Flor Peña?

Desde A24, el conductor fue durísimo con la actriz y con Nicolás Occhiato, dueño del stream. La cruzó con una frase que generó repudio "se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans (…) andá al teatro, ocupate de eso", apuntó contra los anunciantes del canal y cargó contra el formato: "Occhiato es el dueño de Luzu, es el responsable. Se están dando cuenta de la porquería que es el streaming".

La respuesta de Azzaro a Feinmann

Esas palabras encendieron a Flavio Azzaro, que desde AZZ salió al cruce sin filtro. "Quiero hablar de Feinmann porque hay muchos que le tienen miedo y yo le tengo cualquier cosa menos miedo", soltó, antes de mostrar el video del conductor.

"Primero que nada, ¿qué carajo te importan los anunciantes de un canal? Segundo, vos hace 48 horas fuiste el que contó la enfermedad del papá de Messi cuando la familia no quería contarlo. No tenés autoridad moral para hablar de nadie, Feinmann. Ni hoy ni mañana ni nunca", lanzó el periodista deportivo.

El cruce escaló rápido. "Esa cuestión asquerosa de '¿por qué no vas a hacer OnlyFans?' ya denota un odio hacia Flor Peña. ¿Quién sos, Feinmann? Si lo único que hiciste en los últimos años fueron operaciones. Asco me das", insistió.

Azzaro también salió a bancar al streaming: "Ahora hay un montón de ventajeros queriendo destrozar al streaming (…) ¡La tele es la que hizo mierda la comunicación!". Y defendió a Peña: "En el streaming se mandó una cagada, pero no es del streaming. Es de la televisión".

El golpe final

Recién sobre el cierre llegó la acusación más picante. Azzaro reveló que él también habría sido víctima de esas maniobras: "Yo también viví parte de estas cosas de Feinmann. Que lo mandan algunos a pegar, y él pega a domicilio y por plata". Y remató con una pregunta filosa: "¿De verdad la tele quiere hablar de moral?".