Yanina Latorre destrozó a Feinmann y dijo lo que todos pensaban: "Lo sabíamos"

Yanina Latorre destrozó a Feinmann y dijo lo que todos pensaban.

Luego de que Florencia Peña quedara en el centro de las críticas por comunicar en vivo una información errónea sobre Jorge Messi, Yanina Latorre apuntó contra Eduardo Feinmann y lo responsabilizó por haber instalado previamente versiones sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi.

La conductora de Sálvese Quien Pueda, por América TV, sostuvo que las declaraciones de Feinmann fueron el punto de partida de una cadena de rumores que terminó explotando en redes sociales y derivó en la falsa noticia que circuló durante varias horas.

Durante su programa, Latorre fue contundente al referirse al periodista. "Esto salió de la boca de Feinmann", afirmó al analizar el origen de la controversia. Luego agregó: "Yo no sé, Eduardo, y te adoro, porque encima hoy Eduardo se dio el lujo de andar puteando a Flor Peña en redes, ¿con qué necesidad saliste ayer a decir que el papá de Leo estaba mal?".

Según explicó la conductora, muchas personas conocían la situación de salud de Jorge Messi, pero habían decidido mantener reserva por respeto a la familia. "Lo sabíamos todos y nadie lo decía. Lo desestabilizás al tipo, no te suma. Es más, ayer lo dijo Feinmann y no lo levantó un medio. Nadie se hizo eco", sostuvo.

Yanina Latorre destrozó a Feinmann y dijo lo que todos pensaban.

Para Latorre, la difusión pública del tema abrió la puerta a especulaciones que luego crecieron en las redes sociales. "Yo creo que a partir de lo que dijo Feinmann, que aparte dijo que empeoró, que es mentira porque nos contó Celia que él está mejor y está consciente", señaló y añadió: "A partir de ahí hoy un boludo decidió tuitear eso".