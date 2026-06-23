La Selección de Portugal aplastó a Uzbekistán en el Mundial 2026 con dos goles de Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Portugal y Uzbekistán se enfrentaban este martes 23 de junio a las 14 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputó en Houston y aparecía como una oportunidad clave para ambos Seleccionados de cara a sus aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria. Los europeos llegaban con la presión de confirmar su favoritismo, mientras que los asiáticos buscaban recuperarse después de un estreno adverso y seguir alimentando el sueño de avanzar en su primera participación mundialista.

La segunda jornada suele marcar el rumbo de los equipos en una Copa del Mundo y este duelo no será la excepción. Portugal necesitaba sumar de a tres para acomodarse en la tabla luego de un debut inesperado, mientras que Uzbekistán intentaba dar el golpe frente a uno de los candidatos de la zona. Con Colombia como líder del grupo tras la primera fecha, ambos saben que el margen de error comienza a reducirse.

El resumen de Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

De entrada, el conjunto luso presionó en ataque al cuadro asiático y hubo dos chances: una fallada por Bruno Fernandes y otra por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, "CR7" anotó su primer gol del Mundial 2026 a los 6 minutos. A los 17, Nuno Mendes marcó el 2-0 y parecía que se aproximaba una paliza histórica. Luego, le anularon el descuento a Uzbekistán por una infracción previa. A los 39, apareció otra vez el "Bicho" para estampar el 3-0 de contraataque.

Cristiano y la desazón por el empate ante Congo.

Ya en el complemento, Nematov hizo el 4-0 en contra. Luego, simplemente fue el turno de conservar el marcador y hacer circular la pelota para el equipo de Roberto Martínez, que pudo reponerse del papelón del 1-1 ante Congo en el estreno en esta Copa del Mundo. Sobre la hora, Rafael Leao sentenció el 5-0 definitivo.

Los goles de Portugal vs. Uzbekistán para el 5-0

Portugal necesitaba recuperarse y lo hizo

El seleccionado portugués llegaba tras igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo en su presentación mundialista. El resultado dejó sensaciones encontradas en el equipo dirigido por Martínez, ya que partía como claro favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, no logró imponer plenamente su jerarquía y terminó resignando unidades importantes en un grupo que promete una lucha intensa por los lugares de clasificación. Ahora, se reivindicó y vapuleó por 5-0 a un adversario asiático muy débil como Uzbekistán.