La prensa de Portugal fulminó a Cristiano Ronaldo tras el flojo debut vs. Congo en el Mundial: "Depresión"

En Portugal fulminaron a Cristiano Ronaldo por el debut vs. Congo en el Mundial

Cristiano Ronaldo fue el principal apuntado después del empate de Portugal ante Congo en el flojo debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El referente que se desempeña en el Al-Nassr de Arabia Saudita es la principal esperanza de su país para levantar el trofeo, pero los mismos medios lusos lo destrozaron. Es que CR7 no logró hacer la diferencia contra los africanos y su seleccionado quedó con sólo un punto en el Grupo K.

En Portugal destrozaron a Cristiano Ronaldo por el flojo debut ante Congo en el Mundial 2026

Además de las críticas de Thierry Henry, entre otros ex jugadores y periodistas locales que no lo perdonaron cuando hablaron de su nivel, ahora se sumaron los diarios locales en los que estuvo en primera plana. O Jogo fue uno de ellos y utilizó el término "depresión" para definir el rendimiento de quien no estuvo a la altura en el equipo de Roberto Martínez. También se sumó el ABLA, que con una imagen de Ronaldo escribieron "Capitán bajo fuego".

Diarios de Portugal fulminaron a Cristiano Ronaldo

Para colmo, quedaron por debajo de Colombia que tiene tres unidades y no la tendrán fácil para terminar en el primer lugar de la zona que también comparten con Uzbekistán -próximo rival que ya cayó por 3 a 1 con los cafeteros-. El objetivo es seguir avanzando en el torneo para llegar a lo máximo, pero lo cierto es que el comienzo no fue de lo mejor. El martes 23 de junio tendrán un segundo desafío por delante para intentar revertir lo hecho ante los congoleños y CR7 seguramente estará desde el arranque.

Por supuesto, los de Roberto Martínez quieren ganar el trofeo más preciado en este 2026 de la mano de CR7. A su vez, quedarían por encima de su mejor marca en el torneo en el que quedaron terceros en Inglaterra 1996. El resultado positivo más reciente lo tuvieron en Alemania 2006 -con el "Bicho" en el plantel- cuando terminaron en el cuarto lugar tras perder el duelo por el tercer puesto ante el dueño de casa.

Diarios de Portugal fulminaron a Cristiano Ronaldo

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con Portugal

Partidos jugados : 229.

: 229. Goles : 143.

: 143. Asistencias : 46.

: 46. Títulos: Eurocopa 2016, Nations League 2019 y 2025.

Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo

El equipo luso se verá las caras con Uzbekistán en el próximo partido del Grupo K del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El mencionado compromiso tendrá lugar el martes 23 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston. Cuatro días más tarde se enfrentarán con su par colombiano con el objetivo de sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, con Cristiano Ronaldo como máxima figura.

El fixture de Portugal en el Mundial