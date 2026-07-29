Revelaron detalles inéditos sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui: "Terceros"

Yanina Latorre reveló información inédita sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra.

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre reveló nuevos detalles sobre la separación entre Luck Ra y La Joaqui, luego de que ambos artistas confirmaran la noticia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, la cantante expresó: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amo a mis hijas y ellas a él”.

Luego continuó: “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”. Finalmente sumó: “También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menos dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.

Tras la publicación del comunicado, Luck Ra compartió el mismo mensaje en sus redes sociales. Además, ambos eliminaron de sus respectivos perfiles las fotografías que tenían juntos y dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que alimentó aún más las repercusiones en torno a qué desencadenó la ruptura.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Luego de este hecho, Yanina reveló: “Tengo data fresca de La Joaqui y Luck Ra. La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida. Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él”.

Luego agregó: “Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo, sacarle punta. Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija”. Finalmente señaló: “Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros”.