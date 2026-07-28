Gratis y en la ciudad de Buenos Aires: cómo es la propuesta para disfrutar de videojuegos y talleres gratuitos

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas durante las vacaciones de invierno, entre ellas, la posibilidad de disfrutar de videojuegos y actividades interactivas totalmente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK). La propuesta invita a que grandes y chicos disfruten de la última tecnología.

Cómo es el "Palacio en Modo Juego": la iniciativa para disfrutar de videojuegos gratis

Denominada Palacio en Modo Juego, la propuesta transformó la plaza seca de la planta baja del Palacio Libertad (Sarmiento 151) en un espacio de entretenimiento con videojuegos y diferentes actividades lúdicas. La iniciativa forma parte de las diferentes actividades del centro cultural durante las vacaciones de invierno.

Quienes se acerquen podrán disfrutar desde simuladores profesionales de carreras, estaciones de juego con consolas, una pista de baile Just Dance, máquinas de arcade y computadoras de última generación. También habrá una estación de arte para colorear y una zona de ingenio.

La propuesta estará disponible del 21 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos, desde las 14 hs hasta las 22 hs. La actividad está pensada para toda la familia, pero los niños menores de 13 años tienen que ingresar acompañados por un adulto.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas gratuitas?

Las entradas son completamente gratis, pero requieren una reserva previa. Se pueden reservar hasta 2 lugares online en la página oficial del Palacio Libertad. Las personas que no logren reservar previamente las entradas podrán acercarse personalmente al centro cultural, aunque la posibilidad de ingresar estará sujeta a la disponibilidad del espacio.

Cada persona contará con un turno de una hora y media para poder probar cada una de las atracciones disponibles. En detalle, los tickets en QR tienen validez durante la primera hora de la franja horaria seleccionada, las personas que lleguen después de ese plazo quedarán sujetas a la capacidad de la sala para poder ingresar.