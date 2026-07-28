Franco Mastantuono quiere volver a River: cuántas chances hay de que salga del Real Madrid

Mastantuono quiere volver a River: qué se sabe del posible regreso del joven volante del Real Madrid y la Selección Argentina.

River Plate podría protagonizar uno de los impactos más grandes del actual mercado de pases del fútbol argentino: en las últimas horas, se reveló que Franco Mastantuono, una de las joyas de las inferiores del 'Millonario' que actualmente viste la camiseta del Real Madrid, desea volver al club. La información fue brindada por el periodista Guillermo Rai en The Athletic, quien detalló que el futbolista de la Selección Argentina tiene intenciones de salir a préstamo de cara a la próxima temporada para sumar más minutos.

Entre las diversas opciones con las que cuenta, el nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, prefiere regresar al conjunto de Núñez. En junio de 2025, después de una gran campaña a nivel individual, River lo vendió al 'Merengue' por la cifra récord de 45 millones de euros en lo que fue la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

La ilusión de River de repatriar a Mastantuono y a Claudio Echeverri en este mercado de pases

Según adelantó el periodista Juan Patricio Balbi en la señal de Disney a principios de junio, ambos futbolistas son del gusto de la dirigencia comandada por Di Carlo y podrían avanzar por él. En ambos casos sería una cesión y no apostarían por una compra por sus respectivos costos. El "Diablito" mostró serias intenciones de volver a través de publicaciones e historias de Instagram pero todavía no se concretó su ansiada vuelta. Mastantuono tendría intenciones de quedarse en el Viejo Continente ya sea para sumar minutos en Real Madrid o siendo cedido a otro club europeo.

Está claro que la cúpula del elenco de Núñez quiere jerarquía para afrontar lo que viene y no es un detalle menor que vayan por dos jóvenes jugadores que surgieron de las inferiores de la institución pero no tienen tanto rodaje en Europa, lo que también derivó en sus ausencias en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial. El chaqueño, por un lado, pertenece al Manchester City -donde casi no sumó minutos- y hace pocos días descendió con el Girona de España. Por su parte, el oriundo de Azul perdió lugar en el "Merengue" y no suena para nada descabellado que regrese a la "Banda", aunque su caso es más complicado.

Los números de Mastantuono en River

Partidos jugados : 64.

: 64. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Supercopa Argentina 2024.

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El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Lobo" platense este miércoles 29 de julio desde las 19.15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro de este cotejo será Leandro Rey Hilfer y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en el Monumental, el local se impuso por 2 a 0 con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió su contrato con el club de Núñez recientemente.