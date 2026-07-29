Sabrina Rojas destrozó a Flor Vigna en vivo por Luciano Castro: "Está mal”

Sabrina Rojas estalló contra Flor Vigna en vivo tras sus fuertes declaraciones sobre Luciano Castro.

Florencia Vigna volvió a hablar de su relación con Luciano Castro y recordó la polémica infidelidad que rodeó al actor con Griselda Siciliani. Sin embargo, sus declaraciones generaron repercusión y Sabrina Rojas decidió salir en defensa de su expareja y apuntar duramente contra la cantante durante una transmisión en vivo de Sálvese Quién Pueda (América TV).

En ese sentido, Sabrina dio su opinión sobre los dichos de la cantante y aseguró: “A mí me parece que sí es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”.

Sin embargo, también cuestionó el momento en el que Flor suele hacer este tipo de declaraciones y sostuvo que siempre coinciden con algún lanzamiento laboral. En ese contexto, expresó: “Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno”.

Finalmente, agregó: “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo. Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”.

La escandalosa relación entre Flor Vigna y Luciano Castro

Florencia Vigna y Luciano Castro se separaron a principios de 2024 luego de dos años de pareja. Si bien terminaron en buenos términos, luego la cantante blanqueó detalles sobre una infidelidad del actor con Griselda Siciliani.

En ese sentido, la cantante aseguró que descubrió la infidelidad al ver mensajes comprometedores de otra mujer en el celular del actor mientras estaban en una camioneta. Por su parte, Luciano negó la situación, afirmando que se trataba de una compañera o amiga cercana, negando la infidelidad, según relató Flor durante una entrevista.

Luego, a raíz de las declaraciones de Flor, la tercera en discordia, Griselda Siciliani, interrumpió una entrevista televisiva junto a Luciano Castro y expresó: “Respetemos lo que dice una mujer. Si ella dice que vivió un infierno, seguramente lo vivió. Esa es mi opinión. Si dice eso, por algo será. Respetemos eso y listo”.