Congo hizo historia en el Mundial 2026: los videos del empate con Portugal

Congo sorprendió a Portugal en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el que empataron 1 a 1. El seleccionado luso se puso en ventaja tempranamente con el gol de Joao Neves, pero sobre el final llegó la igualdad del combinado africano con un grito de cabeza de Yoane Wissa, el autor del primer grito en la historia de los mundiales para el país. El resultado se mantuvo hasta el cierre, pero ambos equipos tuvieron serias chances de quedarse con la victoria.

De esta manera, Cristiano Ronaldo no pudo alcanzar el récord de marcar en seis copas del mundo diferentes, aunque sí llegó a tener presencia en dichos torneos. El astro con pasado en el Real Madrid debutó en Alemania 2006 y también jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Si bien tuvo reiteradas ocasiones para romper la muralla congoleña, no fue suficiente para marcarles.

El gol de Portugal para el 1 a 0 ante Congo en el Mundial 2026

El empate de Congo ante Portugal en el Mundial 2026

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