A pesar de la sesión caída del martes, la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Myriam Bregman pidió que se trate sobre tablas en la sesión del miércoles la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la propuesta tuvo 104 votos afirmativos y 125 negativos, por lo que salió rechazada.
"Adorni estuvo en este recinto y mintió, lo que corresponde es que se vote el proyecto para la moción de censura, se tiene que ir", expresó Bregman antes de que se votara la iniciativa sobre tablas.
Uno por uno, quiénes son los diputados que volvieron a sostener a Adorni
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Aguero, Guillermo Cesar - Ucr-Unión Cívica Radical - Chaco
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Ajmechet, Sabrina - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Almena, Carlos Alberto - La Libertad Avanza - San Luis
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Almiron, Lisandro - La Libertad Avanza - Corrientes
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Alvarez, Claudio - Innovación Federal - San Luis
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Andreussi, Barbara - La Libertad Avanza - Jujuy
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Ansaloni, Pablo - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Arabia, Damian - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Ardohain, Martin - Pro - La Pampa
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Avico, Belen - La Libertad Avanza - Córdoba
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Banfi, Karina - Adelante Buenos Aires - Buenos Aires
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Basualdo, Atilio - La Libertad Avanza - Formosa
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Becerra, Monica - La Libertad Avanza - San Luis
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Benegas Lynch, Bertie - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Bianchetti, Emmanuel - Pro - Misiones
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Bonacci, Rocio - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Bongiovanni, Alejandro - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Bornoroni, Gabriel - La Libertad Avanza - Córdoba
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Brizuela, Adrian - La Libertad Avanza - Catamarca
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Bruno, Eliana - La Libertad Avanza - Salta
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Campero, Mariano - La Libertad Avanza - Tucumán
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Capozzi, Sergio Eduardo - Provincias Unidas - Rio Negro
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Carrancio, Alejandro - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Castelnuovo, Giselle - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Chiconi, Abel - La Libertad Avanza - San Juan
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Cipolini, Gerardo - Ucr-Unión Cívica Radical - Chaco
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Correa Llano, Facundo - La Libertad Avanza - Mendoza
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De Andreis, Fernando - Pro - C.A.B.A.
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De Sensi, Maria Florencia - Pro - Buenos Aires
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Diez, Romina - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Emma, Nicolas - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Falcone, Eduardo - Mid-Movimiento De Integración Y Desarrollo - Buenos Aires
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Fargosi, Alejandro - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Fernandez, Elia Marina - Independencia - Tucumán
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Fernandez Molero, Daiana - Pro - C.A.B.A.
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Ferreyra, Alida - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Figliuolo, Sergio - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Finocchiaro, Alejandro - Pro - Buenos Aires
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Flores, Maria Gabriela - La Libertad Avanza - Salta
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Fregonese, Alicia - Pro - Entre Ríos
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Frias, Maira - La Libertad Avanza - Chubut
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Gallardo, Maria Virginia - La Libertad Avanza - Corrientes
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Garcia, Alvaro - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Garcia, Carlos - La Libertad Avanza - Chaco
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Garrido, Jose Luis - Por Santa Cruz - Santa Cruz
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Giampieri, Antonela - Pro - C.A.B.A.
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Giudici, Silvana - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Goitia, Rosario - La Libertad Avanza - Chaco
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Gonzales, Alfredo - La Libertad Avanza - Jujuy
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Gonzalez, Alvaro - Pro - C.A.B.A.
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Gonzalez, Diogenes Ignacio - Ucr-Unión Cívica Radical - Corrientes
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Gonzalez, Gerardo Gustavo - Innovación Federal - Formosa
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Gonzalez Estevarena, Maria Luisa - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Gruber, Maura - La Libertad Avanza - Misiones
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Guzman, Jairo - La Libertad Avanza - Santa Cruz
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Hartfield, Diego - La Libertad Avanza - Misiones
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Holzman, Patricia - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Huesen, Gerardo - La Libertad Avanza - Tucumán
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Humenuk, Gladys - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Ibañez, Maria Cecilia - La Libertad Avanza - Córdoba
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Jaime Quiroga, Carlos Gustavo - Producción Y Trabajo - San Juan
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Laumann, Andres Ariel - La Libertad Avanza - Entre Ríos
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Lemoine, Lilia - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Leone, Andres - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
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Llano, Mercedes - La Libertad Avanza - Mendoza
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Lluch, Enrique - La Libertad Avanza - Córdoba
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Longo, Johanna Sabrina - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Macyszyn, Lorena - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Martinez, Alvaro - La Libertad Avanza - Mendoza
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Matzkin, Martin - La Libertad Avanza - La Pampa
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Maureira, Karina - La Neuquinidad - Neuquén
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Mayoraz, Nicolas - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Medina, Gladys - Independencia - Tucumán
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Metral Asensio, Julieta - La Libertad Avanza - Mendoza
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Molinuevo, Soledad - La Libertad Avanza - Tucumán
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Mondaca, Soledad - La Libertad Avanza - Neuquén
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Montenegro, Guillermo - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Montenegro, Juan Pablo - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Morchio, Francisco - La Libertad Avanza - Entre Ríos
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Moreno Ovalle, Julio - La Libertad Avanza - Salta
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Muñoz, Gabriela Luciana - La Libertad Avanza - Neuquén
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Nieri, Lisandro - Ucr-Unión Cívica Radical - Mendoza
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Niveyro, Miriam - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Noguera, Javier - Independencia - Tucumán
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Ojeda, Joaquin - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Pareja, Sebastian - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Patiño Brizuela, Marcos - La Libertad Avanza - Córdoba
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Pauli, Santiago - La Libertad Avanza - Tierra del Fuego
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Pellegrini, Agustin - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Pelli, Federico Agustin - La Libertad Avanza - Tucumán
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Peluc, Jose - La Libertad Avanza - San Juan
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Petri, Luis - La Libertad Avanza - Mendoza
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Petrovich, Maria Lorena - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Picat, Luis Albino - La Libertad Avanza - Córdoba
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Picon Martinez, Nancy Viviana - Producción Y Trabajo - San Juan
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Ponce, Maria Celeste - La Libertad Avanza - Córdoba
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Quintar, Manuel - La Libertad Avanza - Jujuy
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Ravera, Valentina - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Razzini, Veronica - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Reichardt, Karen - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Riesco, Gaston - La Libertad Avanza - Neuquén
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Ritondo, Cristian A. - Pro - Buenos Aires
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Roca, Gonzalo - La Libertad Avanza - Córdoba
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Rodriguez, Miguel - La Libertad Avanza - Tierra del Fuego
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Rodriguez Machado, Laura Elena - La Libertad Avanza - Córdoba
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Sanchez Wrba, Javier - Pro - Buenos Aires
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Santillan Juarez Brahim, Juliana - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Santurio, Santiago - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Schneider, Dario - Ucr-Unión Cívica Radical - Entre Ríos
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Soldano, Laura - La Libertad Avanza - Córdoba
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Tomassoni, Yamile - La Libertad Avanza - Santa Fe
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Torres, Ruben Dario - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Tortoriello, Anibal - La Libertad Avanza - Rio Negro
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Tournier, Jose Federico - La Libertad Avanza - Corrientes
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Treffinger, Cesar - La Libertad Avanza - Chubut
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Urien, Hernan - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Vasquez, Patricia - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Vega, Yolanda - Innovación Federal - Salta
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Vera, Andrea Fernanda - La Libertad Avanza - Buenos Aires
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Verasay, Pamela Fernanda - Ucr-Unión Cívica Radical - Mendoza
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Villaverde, Lorena - La Libertad Avanza - Rio Negro
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Visconti, Gino - La Libertad Avanza - La Rioja
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Yeza, Martin - Pro - Buenos Aires
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Zago, Oscar - Mid-Movimiento De Integración Y Desarrollo - C.A.B.A.
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Zapata, Carlos Raul - La Libertad Avanza - Salta