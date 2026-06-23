Popularidad de Trump iguala su mínimo histórico, según una encuesta de Reuters/Ipsos

El presidente de EEUU visita Pensilvania

Solo uno de cada cuatro estadounidenses cree que la guerra del presidente Donald Trump contra Irán mereció la pena, y a ‌la mayoría le preocupa que ‌una tregua con Teherán probablemente no dure, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, de cinco días y que concluyó el lunes, también reveló que la guerra está afectando gravemente a la popularidad de Trump.

Su índice de aprobación cayó al 34%, igual al nivel más bajo de su segundo mandato, de una encuesta de abril.

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Solo el 23% de los estadounidenses, ​y apenas la mitad ⁠de los republicanos, cree que Estados Unidos se encuentra ahora en ‌una posición más fuerte frente a Irán que antes ⁠de la guerra, según la encuesta.

Alrededor del ⁠35% de los encuestados cree que se encuentra en una posición más débil. El resto dijo no estar seguro o que la posición de Estados ⁠Unidos era más o menos la misma que antes.

Trump y ​el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron el 17 ‌de junio un acuerdo preliminar que ‌reabre las rutas de transporte de petróleo y gas que habían ⁠quedado bloqueadas por el conflicto, al tiempo que aliviaría la presión económica ejercida por Estados Unidos sobre Irán.

El acuerdo ha provocado una rápida caída de los valores mundiales del crudo, pero para la mayoría de los ​estadounidenses el ‌precio de la gasolina sigue siendo más alto que antes de los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Irán respondió al ataque inicial con bombardeos que paralizaron una quinta parte del comercio mundial de ⁠petróleo y dañaron instalaciones energéticas de aliados regionales de Estados Unidos.

NO MERECIÓ LA PENA

Solo el 24% de los estadounidenses cree que la guerra con Irán mereció la pena, según la encuesta de Reuters/Ipsos. La mitad de los encuestados dijo que no lo valía y el resto no estaba seguro.

Alrededor del 63% de los estadounidenses considera poco probable que el acuerdo firmado por Trump lleve ‌a una paz duradera entre ambos países.

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 tras prometer reducir la inflación y mantener a Estados Unidos al margen de costosas guerras en el extranjero. Su imagen política se ha apoyado durante mucho tiempo en su trayectoria como promotor inmobiliario especializado en negociaciones ‌y estrella de los reality shows.

La valoración de Trump en materia de costo de la vida, del 22%, se situaba cerca del nivel más bajo de su ‌presidencia y es ⁠menor a la de su predecesor demócrata en la Casa Blanca, Joe Biden, al final de su mandato.

La última ​encuesta recabó las respuestas de 1.262 adultos estadounidenses de todo el país y sus resultados tienen un margen de error de 3 puntos porcentuales en cualquier dirección.

(Reportaje de Jason Lange; edición de Scott Malone y Edmund Klamann)