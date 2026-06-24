El Ojo de Dios: la tecnología de conducción inteligente que podría llegar a Argentina

El Ojo de Dios: la tecnología de conducción inteligente.

El futuro de la conducción inteligente ya está aquí. La tecnología que permite que un auto se maneje solo, sin intervención humana directa, avanza a pasos agigantados en el mundo, y BYD, el gigante chino, acaba de dar un salto importante con su plataforma llamada "Ojo de Dios".

Este sistema combina inteligencia artificial, aprendizaje automático y un procesamiento masivo de datos para ofrecer una experiencia de manejo prácticamente autónoma, con foco en la seguridad, el confort y la eficiencia. La ciudad de Shenzhen, conocida como la Silicon Valley china, fue el escenario elegido para mostrar esta tecnología ya vigente en China y que pronto comenzará a expandirse a otros países.

¿Puede llegar el Ojo de Dios a Argentina?

En Argentina, donde los autos con sistemas de asistencia a la conducción son cada vez más comunes, la llegada de un sistema tan avanzado como el "Ojo de Dios" genera muchas expectativas. Desde BYD, aclararon que aunque la tecnología está lista, su implementación depende de las políticas y regulaciones locales.

Una de las dudas más comunes es si esta tecnología podría funcionar en un contexto de tránsito complicado y poco respetuoso con las normas, como ocurre en muchas ciudades argentinas. Sin embargo, en China, donde el caos vial es notorio y circulan más de 30 millones de autos y 12,6 millones de motos anualmente, el "Ojo de Dios" ya está en acción y cumpliendo su propósito.

Los autos equipados con este sistema suelen identificarse por una luz verde encendida en los espejos o las luces traseras. La plataforma puede manejar todas las maniobras: salir de un estacionamiento, cambiar de carril, esquivar vehículos, detenerse en semáforos, sortear obras o accidentes, doblar en U y estacionar, incluso en espacios muy ajustados, permitiendo al conductor bajarse antes para facilitar la maniobra.

Una característica destacada es que el sistema se mueve con mucha cautela, más lento que un conductor promedio, lo que a veces provoca bocinazos de impacientes peatones o conductores. BYD define esta tecnología como una forma de reducir la fatiga al volante, evitar accidentes y ofrecer una navegación inteligente con seguridad activa y estacionamiento asistido.

El "Ojo de Dios" se basa en la arquitectura electrónica "Xuanji", desarrollada por BYD, que integra inteligencia artificial tanto en el vehículo como en la nube. Su modelo de IA "end-to-end" procesa toda la información del entorno y toma decisiones integrales sin depender de sistemas fragmentados.

Esta plataforma aprende de millones de kilómetros recorridos por conductores reales y mejora constantemente gracias a la recopilación de datos en tiempo real. Su núcleo es un modelo de aprendizaje por refuerzo que imita la experiencia de un conductor experto: analiza situaciones, decide, evalúa resultados y ajusta su conducta para el futuro.

Actualmente, más de 2,99 millones de vehículos utilizan esta tecnología, generando más de 199 millones de kilómetros diarios de datos que alimentan su evolución. BYD asegura que no solo busca replicar la conducción humana, sino superar su capacidad para reaccionar en escenarios complejos. Además, el sistema puede evitar colisiones a velocidades de hasta 130 km/h y detener el vehículo ante obstáculos incluso en condiciones complicadas, como túneles o puntos ciegos.