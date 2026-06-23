Ruido en la Rosada: Bullrich faltó a la reunión de Karina y Adorni con senadores para blindar al jefe de Gabinete

Karina Milei y Manuel Adorni armaron una serie de reuniones este martes en Casa Rosada con senadores libertarios para explicar la situación del jefe de Gabinete y blindarlo en la Cámara Alta. Pero hubo una llamativa ausencia: la de la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Una tal Patricia Bullrich.

El hecho generó ruido en la Casa Rosada. Hay un tiro a dos bandas. Primero, Pato no quiso quedar pegada a la figura del jefe de ministros, complicado día a día con su situación judicial. Y por el otro, el karinismo busca autonomía en el Senado. Karina Milei quiere dejar de depender de la rosca de Bullrich en esa zona hoy dominada por la ex ministra.

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Este martes, hubo tres rondas de senadores. El primer turno, de las 11. El segundo, 13.30. Y el tercero, a las 16. En todos estuvo además presente una persona que gana cada vez más poder interno en Balcarce 50: el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Adorni les dijo en la reunión a ellos, según pudo averiguar El Destape: "Yo no robé. Y el Presidente me respalda. Quédense tranquilos".

Otros senadores oficialistas ausentes fueron Luis Juez (Córdoba) y Francisco Paoltroni (Formosa). El primero acusó una actividad en su provincia. Y el segundo se encuentra en Estados Unidos. La realidad es que como Bullrich, ellos dos también piden por la separación de Adorni en el cargo.

Para comunicar estas reuniones se utilizó un método poco común en la vida pública de Adorni. No usó sus redes personales, como hace habitualmente, sino que lo hizo a través de la cuenta institucional de jefatura de Gabinete. Este cambio en la comunicación preanuncia lo que se viene con las modificaciones y nombramientos en esas áreas.

Un Vocero nuevo y un recién llegado Secretario de Comunicación. El primero, Adrián Ravier, y el segundo, Fabián Fernández, se juntaron este martes en el Salón Martín Fierro del primer piso de la Casa Rosada. Ambos se conocieron el lunes y recorrieron los pasillos de Balcarce 50.

En el Gobierno adelantaron a El Destape: "Se viene una nueva etapa y vamos a cambiar la dinámica. Lo hecho en estos dos años ya estaba agotado y la situación de Adorni complicó todo", afirmó una fuente en Rosada.

Los periodistas acreditados de la sala de prensa de Casa Rosada aún reclaman por las condiciones en las que trabajan a partir de la reapertura de la misma tras el cierre que se dio hace dos meses. Será una cuestión a resolver de manera urgente de parte de ambos nuevos funcionarios.